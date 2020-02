Gifhorn

Auf dem Gelände eines Bekleidungsgeschäfts an der Braunschweiger Straße werden Kennzeichen an einem VW Golf entfernt: Diese Meldung lief am Samstag um 22.10 Uhr bei der Polizei in Gifhorn auf. Der Anrufer teilte außerdem mit, dass der Golf auf das Gelände der Total-Tankstelle an der Braunschweiger Straße gefahren sei. Wenig später landete ein Anruf von einem Mitarbeiter der Tankstelle bei der Polizei, ein Golf ohne Kennzeichen habe soeben getankt und nicht bezahlt.

Mit mehreren Funkstreifenwagen rückte die Polizei aus, und auf der Straße Zur Allerwelle wurde sie fündig. Dabei stellte sie fest, dass der Wagen zwar mittlerweile wieder Kennzeichen hatte, allerdings das hintere mit dem vorderen vertauscht worden war.

Bei der Kontrolle des 27-jährigen Fahrers aus Wesendorf stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,67 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer im Klinikum eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sicher gestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 38-jährigen Beifahrer musste die Polizei durchsuchen, um einen Ausweis zu finden, und entdeckte dabei eine geringe Menge Rauschgift. Den ebenfalls aus Wesendorf stammenden Beifahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Von der Redaktion