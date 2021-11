Gifhorn

Immer wieder gibt’s Schlägereien, Ärger mit der Drogenszene, Alkoholexzesse, illegale Autorennen, Ladendiebstähle und es fielen sogar schon Schüsse: Die Braunschweiger Straße und das Areal rund um den Wasserturm sind durch Kriminalität in jüngster Zeit mehrfach negativ aufgefallen. Viele Gifhornerinnen und Gifhorner sind darum besorgt. Die Polizei hält dagegen, um Ruhe und Ordnung wieder herzustellen.

„Im Bereich des Gifhorner Laubberges kam es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Polizeieinsätzen. Diese sind und waren Teil einer öffentlichen Berichterstattung und haben damit die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger geweckt“, geht Christian Engel, Leiter Einsatz der Gifhorner Ordnungshüter, auf die schlimmen Vorfälle in der Vergangenheit ein.

Polizei hat Entwicklung frühzeitig erkannt

Die Polizeiinspektion Gifhorn habe die Entwicklung im und am Laubberg bereits frühzeitig erkannt und wirke dieser „mit offenen und verdeckten Maßnahmen entgegen“, versichert Engel. „Hierzu zählen unter anderem eine fußläufige Bestreifung des Waldgebiets mit uniformierten und zivilen Kräften“, erklärt der Polizeioberrat. Zudem gebe es in diesem Zusammenhang auch offensive Kontrollen der angetroffenen Personen, so Engel, der Gifhorns Inspektion derzeit kommissarisch führt.

„Entwicklung frühzeitig erkannt“: Auch mit offensiven Kontrollen durch die Polizei sollen Straftaten rund um den Wasserturm und im Bereich der Braunschweiger Straße zukünftig vermieden werden. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Das Thema „Brennpunkt Braunschweiger Straße/Wasserturm“ hat inzwischen auch Gifhorns Politik im Blick. Die neue Ratsmehrheit aus Christ- und Sozialdemokraten sieht dringenden Handlungsbedarf. Als die beiden Fraktionsvorsitzenden Thomas Reuter (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) vor wenigen Tagen den Koalitionsvertrag unterschrieben, setzten sie die Problematik als ein Schwerpunkt-Thema auf die gemeinsame Agenda – einschließlich einer „städtebaulichen Aufwertung der Braunschweiger Straße“.

Ratsmehrheit fordert konsequente Bekämpfung

Die Forderung der zukünftigen Ratsmehrheit: „Konsequente Bekämpfung von Kriminalität und Entschärfung sozialer Brennpunkte im Stadtgebiet“. Die zwischen Polizei und Stadt bestehende Sicherheitspartnerschaft bilde eine gute Grundlage für diese Aufgaben, sind Reuter und Wachholz überzeugt. Sie müsse weiter mit Leben erfüllt werden, lautet eine zentrale Forderung der beiden Fraktionschefs.

Um in Zukunft Straftaten zu verhindern und aufzuklären, müsse auch über den Einsatz von Überwachungskameras nachgedacht werden, so Reuter und Wachholz. Im Rahmen der Prävention könne zudem der Einsatz von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern an den Brennpunkten sinnvoll und hilfreich sein.

Neuer Kripo-Chef gibt Marschrichtung vor

Gifhorns neuer Kripo-Chef Franz Mahncke (41) hatte bei seinem Amtsantritt im Oktober die Problematik rund um Braunschweiger Straße und Wasserturm nicht direkt angesprochen – jedoch eine klare Marschrichtung vorgegeben: „Für die Zukunft ist mir wichtig, dass wir mit den aktuellen Entwicklungen der Kriminalität und neuen Deliktsformen schritthalten. Außerdem muss unsere Arbeit insbesondere dort wirken, wo Kriminalität das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt.“ Damit spricht Mahncke Gifhorns Politik und Verwaltung sicherlich aus dem Herzen.

Von Uwe Stadtlich