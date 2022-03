Gifhorn: Polizei meldet versuchten Katalysator-Klau

Gifhorn

Unbekannte versuchten am Dienstagvormittag, den Katalysator eines geparkten VW Polo zu entwenden. Wie die Polizei berichtet, war der Parkplatz der BBS II in Gifhorn der Tatort. Der Geschädigte hatte das blau lackierte Auto mit Wolfsburger Kennzeichen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 13.15 Uhr wieder zum Auto zurückkehrte, wurde er auf den Katalysator aufmerksam. Dieser lag unter seinem Auto auf dem Boden, die Halterungen waren durchtrennt. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der Tat gestört und flüchteten daher ohne Diebesgut. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 an die Polizei Gifhorn zu wenden.

Von der AZ-Redaktion