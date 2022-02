Gifhorn: Polizei meldet Unfallflucht vom Kaufland-Parkplatz

Gifhorn

Auf dem Gifhorner Kaufland-Parkplatz hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte einen schwarzen VW Touran beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag vergangener Woche, dem 7. Februar. Die Geschädigte hatte ihren Touran gegen 12.15 Uhr etwa in der Mitte des Parkplatzes abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr zurückkam, stellte sie Kratzer an Stoßfänger und Kotflügel fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. (05371) 98 00 an die Gifhorner Polizei zu wenden.

Von der AZ-Redaktion