Die Polizei hat den „Montagsspaziergang“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Montagabend in Gifhorn aufgelöst. Gegen 19.30 Uhr wurde der Zug, der am Schützenplatz begonnen hatte, auf der Braunschweiger Straße in Höhe des Bahnhofs Gifhorn-Stadt zunächst gestoppt. Die Polizei hatte zunächst erneut mehrfach auf die Auflagen hingewiesen, nämlich auf die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und die Abstandspflicht. Gegen 19.45 Uhr wurde die Versammlung schließlich für beendet erklärt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zuges wurden auf Höhe des Finanzamtes eingekesselt, die Polizei begann, bei Teilnehmern, die sich nicht an die Auflagen hielten, die Identität festzustellen.

Auch die Bundespolizei war in Gifhorn im Einsatz

Die Gifhorner Polizei hatte für den „Montagsspaziergang“ erstmals Unterstützung angefordert und diese von der Bundespolizei bekommen. Wie viele Polizistinnen und Polizisten im Einsatz waren, sagte Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak aus einsatztaktischen Gründen aber nicht. Die Polizei wolle „kommunikativ und versammlungsfreundlich“ vorgehen, erläuterte Nowak vor Beginn des „Montagsspaziergangs“, also bei Verstößen gegen die Auflagen zunächst auf deren Einhaltung hinweisen.

Der „Montagsspaziergang“ begann auf dem Schützenplatz, der Zug führte anschließend über die Allerstraße auf die Braunschweiger Straße. Organisator Oliver Lange sprach zu Beginn von „vielleicht 500 Teilnehmern“. Nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, kamen allerdings noch zahlreiche weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu. Vom Straßenrand gab es mehrfach „Schämt euch“-Rufe von Passanten. Nur ein geringer Teil der “Spaziergänger“ trug eine Maske, auch Abstände wurden kaum eingehalten. Dafür gab es Protestrufe und Pfiffe, wenn die Polizei die Einhaltung der Auflagen einforderte. Auch Lange erinnerte mehrfach an die Einhaltung der Maskenpflicht und versuchte immer wieder, die Lage verbal zu deeskalieren. „Die Polizei macht nur ihren Job“, hielt er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu an, sich der Polizei gegenüber friedlich zu verhalten.

Damit erreichte er aber nicht alle Teilnehmer des „Montagsspaziergangs“. Bereits zu Beginn der Versammlung kam es in Höhe des Stadthallenkreisels zu „zwei Widerstandshandlungen“ gegen Einsatzkräfte, nachdem ein Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht abgewartet hatte, dass der Zug sich offiziell in Bewegung setzte, sondern schon losgegangen war und am Kreisel von der Polizei erst einmal gestoppt wurde. Die Verursacher wurden laut Mitteilung der Polizei festgenommen, aber nach erfolgter Identitätsfeststellung wieder „aus den Maßnahmen entlassen“. Zudem seien aus dem Aufzug heraus vereinzelt Einsatzkräfte mit Laserpointern geblendet worden, twitterte die Gifhorner Polizei vom Einsatzgeschehen. Der überwiegende Teil der „Montagsspaziergänger“ blieb aber friedlich und machte seinem Unmut nur verbal Luft.

Solidaritätskundgebung auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz begann um 19.30 Uhr die Kundgebung des „Gifhorner Bündnisses für Solidarität“. Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dort zusammen gekommen, um „ein buntes, bürgerliches Zeichen für Solidarität im Landkreis Gifhorn“ zu setzen, wie Mit-Initiator Dr. Detlef Eichner sagte. Die Maskenpflicht wurde an dieser Stelle eingehalten. Dort traten mehrere Redner ans offene Mikrofon, um für Solidarität und Zusammenhalt in der Pandemie zu werben. Darunter auch der SPD-Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs. „Wir lassen uns von diesen Menschen nicht auseinanderdividieren und spalten“, sagte er mit Blick auf den „Montagsspaziergang“, der fast zeitgleich aufgelöst wurde. Für Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten, Pflegekräfte und Familien und Freunde von Corona-Opfern sei das Verhalten der „Spaziergänger“ „nichts als Hohn und Spott“. Vielmehr seien Solidarität und Einschränkung das Gebot der Stunde, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

