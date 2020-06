Gifhorn

Am Donnerstagnachmittag vollstreckten Beamte des zentralen Kriminaldienstes Gifhorn einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Hildesheim. Vorausgegangen waren polizeiliche Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln. In der Wohnung des Beschuldigten, eines 21-jährigen Mannes aus Gifhorn, wurden etwa 190 Gramm verkaufsfertiges Marihuana und 1300 Euro so genanntes Dealgeld gefunden. In der Vernehmung gab der 21-Jährige zu, die Betäubungsmittel für den Weiterverkauf erworben zu haben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt.

