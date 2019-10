Gifhorn

DiePolizei kontrolliert weiter: Auch am Montag hielten acht Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn wieder Radfahrer an, die verbotenerweise durch die Fußgängerzone fuhren, und riefen sie zur Ordnung. Sie hatten sich zwischen 11 und 18 Uhr an unterschiedlichen Orten zwischen Cardenap und Bodemannstraße in der Fuzo postiert und insgesamt 128 Radler aus dem Verkehr gezogen, darunter 51 Kinder unter 14 Jahren. Ansonsten waren alle Altersgruppen unter den Betroffenen vertreten. Die Polizeiinspektion kündigt an, dass sie die Kontrollen fortsetzt: Auch künftig werden zu unterschiedlichen Zeiten gleichartige Kontrollenzum Schutz der Fußgänger im Steinweg durchgeführt.

