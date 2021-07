Gifhorn

Sieben Autofahrerinnen und Autofahrer wurden innerhalb von zwei Stunden am Donnerstagvormittag von der Bereitschaftspolizei Braunschweig auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn mit dem Handy am Ohr erwischt, darunter der 20-jährige Fahranfänger genauso wie der 60-Jährige. Gegen alle Fahrerinnen und Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sie müssen sich auf 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen.

