Gifhorn

Die Polizei Gifhorn führte am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr ganzheitliche Verkehrskontrollen auf der B 4 zwischen dem Heidland und der Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Braunschweig durch. Bei der Kontrolle wurden neben kleineren Verstößen allein sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei sechs der Verkehrsteilnehmer sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Darüber hinaus fiel den Beamten beim Herantreten an einen weißen Transporter Alkoholgeruch bei dem 49-jährigen Fahrer auf. Ein Alcotest vor Ort ergibt 0,70 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

