Gifhorn

Gerade mal 40 Minuten hat die Polizei am Dienstagabend auf der Kreisstraße 114 östlich von Gifhorn die Geschwindigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer überwacht. Dabei haben die Beamten sechs Verstöße festgestellt, für fünf Raser wird ein Bußgeld fällig. Der Schnellste war ein 19-jähriger Fahranfänger aus der Sassenburg. Er wurde am Steuer seines VW mit 123 Stundenkilometern erwischt, erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer. Laut Polizei kostet das Bußgeld 480 Euro, dazu kommt die Verwaltungsgebühr, der 19-Jährige verliert seinen Führerschein für einen Monat und erhält zwei Punkte in Flensburg.

Außerdem wird der Landkreis prüfen, ob wegen der massiven Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit eine Erhöhung des Bußgeldes möglich ist, und der junge Fahrer muss mit einer Verlängerung seiner Probezeit für den Führerschein rechnen.

