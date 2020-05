Beamte erwischen Fahrer ohne Gurt und mit Handy am Ohr

Gifhorn

Die Polizei hat im Laufe des Montags zwischen 10 und 16 Uhr Verkehrkontrollen in der Stadt vorgenommen – Grund ist das erhöhte Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit den zunehmenden Lockerungen bezüglich der Corona-Verordnungen. Sowohl in der Fallerslebener Straße als auch im Eyßelheideweg bilanzierten die Beamten eine erhöhte Anzahl von Verstößen. Insgesamt wurden 31 Fahrzeuge kontrolliert, 20 Fahrer hatten ihren Gurt nicht angelegt. Sieben Fahrerinnen und Fahrer nutzten das Mobiltelefon am Steuer ohne eine dafür vorgesehene Freisprecheinrichtung. Weiterhin wurde ein Rotlichtverstoß eines Fahrzeugführers und eine abgelaufene Hauptuntersuchung an einem Pkw festgestellt. Das Ergebnis ist für die Polizei alles andere als zufriedenstellend und wird weitere Kontrollen nach sich ziehen.

