Die Verfügungseinheit der Gifhorner Polizei war am Dienstag eineinhalb Stunden in der Fußgängerzone unterwegs und erwischte dabei 38 Radfahrer, die verbotenerweise auf dem Rad fuhren, statt es zu schieben. Die Verstöße wurden durch die Beamten festgestellt und geahndet – das heißt, auf die meisten Betroffenen wartet ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro. Wie die Polizei mitteilt, gab es viel Zuspruch der Passanten für diese Aktion.

