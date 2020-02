Feuer im alten Klinikum Gifhorn: Jetzt steht die Ursache für den Brand fest

Gifhorn

Dem Augenschein nach war es Brandstiftung: Wie Gifhorns Polizei mitteilt, hat sie die mutmaßlichen Verursacher des Feuers im alten Klinikum an der Bergstraße ermittelt. Am Samstagabend hatte es hinter dem stillgelegten Heizkraftwerk gebrannt, zwei leer stehende Zimmer und der Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes hatten in Flammen gestanden.

Dringender Tatverdacht

Die Polizei berichtet, dass sich am Samstagabend eine Gruppe junger Leute zum Chillen im leerstehenden Gebäudekomplex getroffen hatte. Ein 26-Jähriger aus Ummern und ein 16-Jähriger aus Gifhorn stehen in dringendem Tatverdacht, in diesem Zusammenhang ein Sofa in Brand gesetzt zu haben. Den anderen Anwesenden sei es nicht gelungen, die Tat zu verhindern.

18-Jährige alarmiert Feuerwehr

Als die Flammen auf das Gebäude übergriffen, flüchteten alle Beteiligten. Lediglich eine verantwortungsbewusste 18-Jährige entschied sich, dann doch die Feuerwehr zu alarmieren, die einen größeren Schaden verhindern konnte. Nicht nur wegen des Verdachts auf Brandstiftung, für welche sich die beiden jungen Männer verantworten müssen, hat die Polizei Strafverfahren eingeleitet, außerdem sind gegen alle Beteiligten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

