Gifhorn

Die Gifhorner Polizei schaut schon sehr genau hin, wenn sie Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Einen kuriosen Fang melden die Beamten über Twitter. Am Freitag vor einer Woche attestiert die Polizei einem Wohnmobilbesitzer „kein glückliches Händchen“ gehabt zu haben. Was war passiert? Bei der Kontrolle der TÜV-Plakette fiel ins Auge, dass für 2022 eine gelbe Marke angebracht war. Der Fälscher hätte hingegen mit der Farbe braun richtig gelegen. Nun ist ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Am selben Tag brachten einen Mann gleich drei Verstöße auch einen Twitter-Tweet der Polizei ein. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel er auf, weil er unter dem Einfluss von Marihuana war. Dann machte er falsche Angaben zu seinen Personalien. Als wäre das noch nicht genug, hatte er auch keinen gültigen Führerschein.

Bulli mit ungesicherter Ladung gestoppt

Und dann war da noch der Bulli, der Baumaterial geladen hatte. Den Fahrer zog die Polizei am Montag in Gamsen aus dem Verkehr, weil er in keinster Weise die Ladung gesichert hatte. So durfte der Mann erst einmal nicht weiterfahren. Ein Verwarngeld kommt auch noch auf ihn zu.

Von Andrea Posselt