Wohnen in der früheren Hempel-Galerie

Gifhorn

Wohnen mitten in Gifhorns Fußgängerzone: Dieses Projekt will die Amandla International GmbH weiterhin in der früheren Hempel-Galerie angehen. Einen konkreten Zeitpunkt für den Baubeginn nannte das Unternehmen jedoch noch nicht.

18 Wohnungen

Nachdem der Modemarkt Anfang 2019 seine riesige Verkaufsfläche im Obergeschoss der ehemaligen Hempel-Galerie geräumt hatte, präsentierte die Projektentwicklungsgesellschaft Amandla – seit 2016 Eigentümerin der riesigen Immobilie am Steinweg – im Juli 2019 ihre Nachnutzungspläne: 18 Wohnungen in unterschiedlicher Größenordnung sollen gebaut werden. Auch leer stehenden Bürofläche im oberen Gebäudeteil seien Bestandteil des Vorhabens, so Geschäftsführer und Gesellschafter Lars Esser-Carius damals gegenüber der AZ.

Zeitnahme Umsetzung

Den für 2019 angekündigten Projektstart gab’s jedoch nicht. „Die besagten Pläne zur Entwicklung der Hempelgalerie sind nach wie vor aktuell. Leider haben wir den Baubeginn nicht mehr in 2019 realisieren können, planen diesen jedoch zeitnah“, beantwortete Esser-Carius jetzt eine erneute Anfrage der AZ. Wann genau der Startschuss für die Arbeiten fällt, ließ Lars Esser-Carius jedoch noch offen.

Haustechnik erneuern

Die bisherigen Planungen des Unternehmens mit Sitz in Unna ( Nordrhein-Westfalen) und Irland sahen die Bau von 18 Mietwohnungen zwischen 50 und 120 Quadratmetern vor. Auch die Erneuerung der Haustechnik kündigte Amandla im Zuge der Maßnahme an. Zur Höhe der Investitionssumme äußerte sich Lars Esser-Carius nicht.

Noch kein Bauantrag

Um loslegen zu können, braucht die Amandla International GmbH jedoch grünes Licht aus dem Rathaus. „Einen Bauantrag gibt’s bisher nicht“, so Stadtsprecherin Annette Siemer. Schriftliche Unterlagen zu dem Vorhaben würden der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorliegen.

Abgelehnte Pläne

Pläne zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in der Innenstadt hatte Amandla schon einmal im Juni 2018 entwickelt. Damals war der Bau von Mehrfamilienhäusern mit 16 Wohneinheiten auf dem Parkdeck der ehemaligen Hempel-Galerie geplant – jedoch von der Stadt und der Politik abgelehnt worden.

Ankermieter

Mit einer Fläche von 6000 Quadratmetern und mehr als 220 Tiefgaragen-Stellplätzen gehört das Gebäude der ehemaligen Hempel-Galerie zu den größten Immobilien in der Gifhorner Fußgängerzone. Ankermieter sind H&M und C&A.

Von Uwe Stadtlich