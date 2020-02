Gifhorn: Gibt es bald eine neue Disco?

Gifhorn

Jetzt heißt es Daumen drücken, denn der Wunsch nach einer Disco in Gifhorn könnte sich noch in diesem Jahr erfüllen: Zwei Investoren sind inzwischen konkret in die Planungen eingestiegen, um das Projekt auf die Schiene zu setzen. Der angedachte Standort befindet sich unweit der Real-Kreuzung.

Weg frei gemacht

Den Weg für das Vorhaben frei gemacht hat Gifhorns Politik bereits im vergangenen Jahr. Planungsausschuss und auch Stadtrat – beide Sitzungen fanden im September 2019 statt – fassten die mehr als 16 Jahre alte Bauleitplanung für das Gewerbegebiet Ost an. Im bisherigen B-Plan wurden nämlich „Vergnügungsstätten“ im gesamten Plangebiet als unzulässig angesehen und ausgeschlossen.

Investoren-Duo

Weil die beiden Investoren für ihre „Tanzlokal- und Club-Idee“ jedoch einen Standort in diesem Gewerbebegiet ausgewählt haben – es geht um Räume im Gebäudekomplex, in dem auch der Zimmermann-Markt untergebracht ist – musste eine B-Plan-Änderung her. „Aktuell gibt es eine konkrete Anfrage für eine Nutzungsänderung im Bereich südwestlich der Einmündung Eyßelheideweg/ Braunschweiger Straße“, teilte die Stadt in ihrer Vorlage damals der Politik mit. Rat und Ausschuss sahen die Notwendigkeit: Die Ansiedlung von Tanzcafés, kleineren Diskotheken oder vergleichbaren Freizeiteinrichtungen ist an dieser Stelle nun möglich. Spielhallen,Wettbüros, bordellartige Betrieben sind im Umfeld der Realkreuzung jedoch weiterhin tabu.

Feintuning

Die Investoren – einer von ihnen stammt aus Gifhorn und verfügt über langjährige Erfahrung in der Gastronomie – beschäftigen sich inzwischen seit Wochen mit den Planungen. Tanzlokal, Disco oder Club: Das Feintuning für den geplanten Musiktempel läuft – benötigt jedoch eine Menge Zeit und kostet viel Arbeit.

Schallgutachten

Es habe erst vor wenigen Tagen Gespräche mit der Stadtverwaltung gegeben, so einer der beiden Unternehmer. Dabei sei es unter anderem auch um ein Schallgutachten für die Räumlichkeiten in dem Gebäudekomplex am Eyßelheideweg gegangen. Auch abwassertechnische Fragen seien noch zu klären. Zudem sei es auch um Parkplätze für den geplanten Gastronomie-Betrieb gegangen.

Große Fläche

Die Fläche, die für das Disco-Projekt zur Verfügung steht, ist rund 500 Quadratmeter groß. 350 Quadratmeter davon sollen später einmal für den Tanz- und Freizeitspaß zur Verfügung stehen. Ein konkreten Eröffnungstermin gibt es noch nicht.

Datenschutz

Von der Stadt gab’s keine Informationen zum aktuellen Sachstand des geplanten Disco-Projektes. „Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir dazu leider nichts sagen“, beantwortet Stadtsprecherin Annette Siemer eine entsprechende Anfrage der AZ.

Von Uwe Stadtlich