Photovoltaik-Anlagen auf landkreiseigenen Gebäuden? Dr. Franz-Josef Holzmüller, Fachbereichsleiter Bauen bei der Kreisverwaltung, und Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter informierten den Umweltausschuss jetzt über ihr Konzept. Bevor darüber beschlossen wird, wollen die Fraktionen auf Antrag von Anna-Lena Neuendorf ( SPD) aber noch einmal intern beraten, „das ist schließlich auch mit Kosten verbunden“.

16 Gebäude kommen dafür in Frage

Holzmüller berichtete von 16 Gebäuden, die dafür in Frage kämen. „Es gibt zwei Modelle: Entweder nutzen wir die erzeugte Energie direkt im Gebäude selber wieder, oder wir verpachten die Dachflächen zur Nutzung mit Photovoltaikanlagen an Dritte“, so der Fachbereichsleiter. Die beiden Varianten stellte er kurz vor, wobei die Investitionssumme von 5,2 Millionen Euro auf fünf Jahre verteilt im Falle der Eigennutzung in zehn Jahren erwirtschaftet wäre. „Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer einer solchen Anlage von 25 Jahren hätten wir also noch 15 Jahre Erlöse.“ In Frage für dieses Konzept kämen vor allem Verwaltungsgebäude, „bei Schulen müssten wir wegen der Ferien viel Energie ins Netz einspeisen“. Zu bedenken gab Holzmüller, „dass wir andere Projekte verschieben müssten, wenn wir jetzt eine Million Euro pro Jahr für die Photovoltaikanlagen ausgeben wollen“.

Klarer Favorit für die Verwaltung ist die Vermietung

Bei Variante zwei – Vermietung der Dachflächen – „bekämen wir gleich noch eine Dachsanierung dazu“, warb Walter für diese Variante. Auch Holzmüller plädierte dafür, „wir kämen wesentlich schneller zum Ziel“. Eine Garantie gab Walter für bereits durch Elterninitiativen oder Vereine errichtete Anlagen. Für Dr. Arne Duncker (Grüne) ist ein Haken an dieser Variante, „dass wir den auf unseren Dächern erzeugten Strom nicht direkt selber nutzen dürften, weil wir einen Vertrag mit einem Stromlieferanten für sämtliche kreiseigenen Gebäude haben“. Nicht zwingend, entgegnete Walter, da in einem Vergabeverfahren zu klären sei, ob nicht auch der vor Ort erzeugte Strom genutzt werden kann. Inge Elvers ( SPD) schlug vor, bei den weiteren Beratungen auch über eine Mischform aus Eigenanlagen und verpachteten Dachflächen nachzudenken.

Vorerst kein Umweltpreis im Landkreis Gifhorn Soll er Umweltpreis oder Umwelt- und Klimaschutzpreis heißen? Und warum fehlt ein expliziter Hinweis auf Artenschutz? Die beiden Anträge von AfD und Grünen an den Umweltausschuss des Landkreises, einen jährlichen Preis zur Würdigung des Engagements für Umwelt und Klima zu initiieren, schlugen fehl. Antje Präger, Fachbereichsleiterin Umwelt in der Landkreisverwaltung, stellte stattdessen eine Variante vor, bei der Bewohner des Landkreises mit Ideen zu Umwelt- oder Klimaschutz sich aktiv bewerben können und dann statt einer Juryentscheidung per Internet-Voting über den Gewinner abgestimmt werden kann. „Das hält den Aufwand für die Kreisverwaltung in überschaubaren Grenzen und erhöht die Interaktion“, meinte sie. „Diese Variante ist mir die sympathischste“, stellte Inge Elvers ( SPD) fest. Allerdings gab es keinen entsprechenden Antrag, und die beiden vorliegenden Anträge wurden mit jeweils einem Ja und acht Nein-Stimmen abgelehnt.

