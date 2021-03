Gifhorn: Peugeot-Fahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Gifhorn

Ein unbekannter Peugeot-Fahrer befuhr am Montag, 8. März, zwischen 7 und 8 Uhr die Straße Im Freitagsmoor in östlicher Richtung und fuhr dabei auf einen dort geparkten blauen Kia auf. Aufgrund des Aufpralles wurde der Kia auf einen davor geparkten Kleintransporter aufgeschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Allerdings blieb von seinem Peugeot ein in Chrom eingefasstes schwarzes Kühlergrillemblem vor Ort liegen. Wer weitere Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 bei der Polizei zu melden.

Von der AZ-Redaktion