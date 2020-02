Parkinson-Gruppe unterstützt Klinikum

Gifhorn

Es geht um die Verbesserung der Pflegesituation und Medikation von Betroffenen bei einem Klinikaufenthalt: Darum strebt die Selbsthilfegruppe Morbus Parkinson eine Kooperationsvereinbarung mit dem Helios-Klinikum an. Bei einem Treffen am Samstag im Mehrgenerationenhaus im Georgshof wurden Details erläutert.

Wertvolle Tipps

„Wir wollen das Helios-Klinikum mit wertvollen Tipps und Ideen unterstützen, denn gerade von Betroffenen kann das Pflegepersonal viel lernen“, sagt Jürgen Höft aus Wilsche. Der 58-Jährige, der die Selbsthilfegruppe im Juni 2016 gegründet hat, ist vor zwölf Jahren selbst an Parkinson erkrankt.

Fehlende Zeit

Dem Pflegepersonal fehle häufig einfach die Zeit, sich ausreichend zu informieren und die Wichtigkeit der Medikamente bei Parkinson-Erkrankten zu erkennen, schildert Höft der Helios-Sozialdienst-Mitarbeiterin Esther Täger die Situation, die auf die aktuelle Gesundheitspolitik und den derzeitigen Pflegenotstand zurückzuführen sei.

Schockreaktion

„Wenn Menschen mit Parkinson nicht rechtzeitig ihre vom Neurologen verordneten Tabletten pünktlich und regelmäßig bekommen, kann das ihre Gesundheit ernsthaft weiter beeinträchtigen“, so Höft. Schlimmstenfalls könne es zu einem „Akinetischen Schock“ kommen. Parkinson-Patienten seien dann nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen und könnten unter anderem ihre Gehfähigkeit komplett verlieren. Muskelschmerzen, Schluckstörungen, Lungenentzündungen oder hohes Fieber seien weitere mögliche Folgen.

Lerneffekt

Miteinander ins Gespräch kommen und voneinander lernen: Darum geht’s Höft und den inzwischen 53 Mitgliedern der Gruppe. An Esther Täger übergab Höft darum am Samstagnachmittag drei so genannte Tablettentimer mit jeweils acht Fächern. Die „elektrischen Pillendosen“ machen durch akustische und visuelle Signale auf die rechtzeitige Einnahme der verordneten Medikamente aufmerksam. „Sie sind eine weitere Erleichterung für das Pflegepersonal“, steht für Höft fest, der bereits im November 2019 als Betroffener vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Helios-Klinikums einen Vortrag halten durfte.

Sprechstunde

Neu im Angebot der Selbsthilfegruppe ist eine „Parki-Sprechstunde“. Anmeldungen für Einzel- und Erstgespräche nimmt Jürgen Höft unter Tel. 05371-73395 oder Handy 0175-5108254 entgegen.

Von Uwe Stadtlich