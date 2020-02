Parken in der Innenstadt wird doppelt so teuer

Gifhorn

Wer mit dem Auto zum Einkaufen in die Stadt kommt, muss voraussichtlich ab dem 1. Mai tiefer in die Tasche greifen: Die Parkgebühren auf öffentlichen Stellflächen verdoppeln sich. Das hat der Rat so beschlossen. Mehr zahlen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab Mai auch im Parkhaus Hindenburgstraße.

Weniger Autos

Weniger Autos in der Kernstadt und ein klimafreundlicher Verkehr: Ziele des Leitbildes Mobilität 2030, in dem es auch um höhere Parkgebühren geht. Und die kommen jetzt: zuerst einmal auf rund 500 Stellflächen im Bereich der Innenstadt, für die an 21 Automaten ein Ticket gezogen werden muss – auch der Automat in der Rathaus-Tiefgarage gehört dazu. Gifhorns Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft (PSG), die das Parkhaus an der Hindenburgstraße und den Parkplatz an der Schottischen Mühle betreibt, zieht nach. Als kommunales Unternehmen der Stadt muss die PSG nämlich Ratsentscheidungen folgen. Schon in wenigen Wochen wird die Gesellschafterversammlung dementsprechend beschließen.

Zur Galerie Der Beschluss des Gifhorner Stadtrates steht: Parken in der Innenstadt wird Ende Mai deutlich teurer.

Zeitintervalle

Jede angefangene halbe Stunde wird dann im Parkhaus Hindenburgstraße (280 Stellflächen) und auf dem Parkplatz Schottische Mühle – die Zufahrt erfolgt über die Straße Cardenap – 50 Cent kosten. Kürzere Zeitintervalle gibt’s lediglich an den Parkautomaten im Stadtgebiet: Abgerechnet und gebucht werden kann im Zwölf-Minuten-Takt. Wer auf diesen Stellflächen derzeit eine gute halbe Stunde parkt, ist bislang mit 30 Cent dabei – in Zukunft sind es dann 60 Cent.

Beschluss im April

„Auf der Gesellschafterversammlung am 15. April wird der Ratsbeschluss nachvollzogen“, kündigt PSG-Geschäftsführer Walter Lippe an. Die neuen Preise würden dann ab dem 1. Mai gelten. „Dauerparker“ im Parkhaus Hindenburgstraße seien von der Gebührenerhöhung nicht betroffen, versichert Lippe. Wer mit einer Wertkarte auf dem Parkplatz an der Schottischen Mühle parke, zahle zukünftig 30 Cent je Stunde. Die PSG habe die Parkgebühren seit mehr als 20 Jahren nicht angefasst, spricht Lippe von einer „maßvollen Erhöhung“. Mit den Gebühren liege Gifhorn zudem im Vergleich mit Nachbarstädten im „unteren Mittelfeld“. Die Anpassung der PSG-Gebühren sei auch notwendig, um „Parksuchverkehr“ im Stadtgebiet zu vermeiden.

Neuverschuldung

Es ist jedoch nicht nur das Leitbild Mobilität, das zur Erhöhung der Parkgebühren in Gifhorn führt: Bei einer Gesamtkreditaufnahme von fast 10,8 Millionen Euro und einer Netto-Neuverschuldung von 9,44 Millionen Euro ist die Stadt bei den Einnahmen auf jeden Cent angewiesen. Die Gebührenerhöhung soll statt wie bisher 300 000 Euro jährlich nun 600 000 Euro in den Etat spülen.

Mitbewerber-Preise

Bei den Mitbewerbern ist es genauso teuer oder nur ein wenig günstiger. Je angefangene 60 Minuten einen Euro: Dieser Tarif gilt schon seit längerer Zeit in der Parkgarage Hempel Galerie – betrieben von City Parkhaus Hans-Günter Hermanns aus Aachen. Im kürzlich eröffneten Schütte-Parkhaus kostet die angefangene halbe Stunde 40 Cent. Trotz Gebührenerhöhung von Stadt und PSG werde dieser Tarif beibehalten, verspricht Schütte-Chef Udo von Ey.

Ohne Gebühren

Wer für das Parken zu den Hauptgeschäftszeiten gar nicht zahlen möchte, muss einige Schritte bis zur Fußgängerzone gehen: Auf dem Schützenplatz gegenüber der Stadthalle ist kostenfreies Parken möglich. Auch auf dem Parkplatz an der Flutmulde können Autos ohne Gebühren abgestellt werden – hier ist es inzwischen allerdings sehr voll. An Sonn- und Feiertagen ist in Gifhorn das Parken „im öffentlichen Straßenraum“ übrigens kostenlos. Die meisten dieser Parkplätze können zudem werktags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr kostenfrei genutzt werden. „Diese Regelung wird nicht geändert“, sagt Christian Schnur, Leiter des Bürgermeisterbüros.

Von Uwe Stadtlich