Das wollte die Gifhorner Gruppe von Parents for future einmal genauer wissen und machte einen Spaziergang durch das Gifhorner Neubaugebiet am II. Koppelweg, um zu sehen, wie groß das Thema Schottergärten ist. Ein großes, stellten sie in ihrer Bilanz fest.

„Wir sind dabei an 90 Grundstücken vorbeigekommen und haben einen Infoflyer zu Schottergärten und eine Infobroschüre zur Insektenvielfalt in Niedersachsen vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz bei den betroffenen Häusern verteilt“, erklärt Maike Schröder das Vorgehen. Der Eindruck der Gruppe: So mancher Eigentümer habe sich viel Gedanken bei der Gestaltung des Vorgartens gemacht. „Doch ökologisch gesehen sind alle Schottergärten gleich – eine Katastrophe.“ In der Bestandsaufnahme kam Parents for future auf 33 Schottergärten. Das sind 37 Prozent aller gesichteter Vorgärten dort. Unberücksichtigt blieben dabei Hecken, die in ein Steinbett gepflanzt wurden.

Das Infomaterial wurde auch bei Neubauten verteilt, die noch keinen Vorgarten angelegt hatten. „Wir hoffen, dass die Besitzer nun einen Insekten-freundlicheren Vorgarten anlegen“, schreibt Maike Schröder in einer Pressemitteilung. Vielen Anwohnern sei nicht bewusst, dass Schottergärten schon in der Niedersächsischen Bauordnung untersagt sind. Auffällig sei auch, dass gerade Mehrfamilienhäuser direkt am II. Koppelweg zu sehen sind, die außer ein wenig Rasen kein Grün mehr haben. „Mieter sind somit Umwelteinflüssen und fremden Blicken schutzlos ausgeliefert, da nie ein Sichtschutz oder Schatten heranwachsen kann“, so die Bilanz von Parents for future.

