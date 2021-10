Gifhorn

Gehört haben sie gewiss schon viele, gesehen sicherlich auch einige. Aber die wenigsten dürften wissen, wie es im Innern der Christian-Vater-Orgel der St. Nicolaikirche aussieht. Die Chance für einen Blick hinter die Kulissen bot sich Fünftklässlern in dieser Woche. Sie gingen mit Kreiskantor Raphael Nigbur auf Orgelentdeckertour.

Nach zwei Klassen am Mittwoch und einer am Donnerstag war am Freitag die 5b des Humboldt Gymnasiums an der Reihe. Begleitet von Musiklehrerin Katja Rachel stiefelten sie in den Altarraum der Kirche. Dort stand zwar nicht die altehrwürdige Christian-Vater-Orgel, aber zumindest der Kreiskantor neben einem elektronischen Pendant.

Mozart, Beethoven oder doch Bach?

Nigbur begrüßte die Kinder kurz und stieg dann auf die Empore, um auf der Orgel zu spielen. „Habt ihr das Stück erkannt?“, fragte er anschließend. Gehört hätten sie es „auf jeden Fall schon mal“, meinten die Kinder. Sie tippten nacheinander auf Mozart, Beethoven und Bach als mögliche Komponisten. Mit letzterem lagen sie richtig.

Und wie haben sie das Stück empfunden? Die Antworten reichten von „spannend“ über „sehr laut und manchmal auch sehr tief“ bis zu „sehr schön“ und „dunkel und hell, laut und leise“. Ja, das alles könne die Orgel, erwiderte Nigbur. Wie die Töne im imposanten Instrument entstehen, erläuterte er den Fünftklässlern anhand eines Modells. Auf diesen vergleichsweise kleinen Blasebalg setzte er abwechselnd Lippen- und Zungenpfeifen.

Blasebalg erzeugt Winddruck in den Pfeifen

Genau wie jene, die ein paar Nummern größer auch in der Orgel stecken. „Einen Blasenbalg kennt ihr bestimmt vom Gummiboot oder vom Holzkohlefeuer“, sagte Nigbur. Dieser allerdings blies nichts auf und fachte auch kein Feuer an, sondern erzeugte einen Winddruck in den Pfeifen. In den Lippenpfeifen sorge ein Schlitz für die Töne, in den Zungenpfeifen ein Metallplättchen, erklärte er.

Jedes Register hat eine ganz eigene Klangfarbe

Das Modell hatte nur eine Taste – und damit auch nur einen, je nach aufgesetzter Pfeife unterschiedlichen Ton. Die Christian-Vater-Orgel dagegen kann viel mehr: „Sie hat pro Register so viele Pfeifen, wie es Tasten gibt. Und jedes Register hat eine ganz eigene Klangfarbe“, sagte Nigbur. Klangfarbe? Die müssten sich die Schüler vorstellen wie Farben in der Malerei. Nur eben nicht für die Augen sondern für die Ohren. Manche Register klingen wie Flöten, andere wie Trompeten, erzählte Nigbur. Das mache die enorme Vielfalt aus.

Petra Michel hat die Orgelentdeckertage organisiert

Anschauungsunterricht: Rafael Nigbur spielte auf einer elektronischen Orgel. Quelle: Ron Niebuhr

„Ich bin ganz begeistert, dass wir mal die Gelegenheit bekommen haben, hinter die Orgel zu schauen“, sagte Rachel. Besonders beeindruckt war die Musiklehrerin von den riesigen Blasenbalgen, die je nach Tastendruck für kräftige Winde in den teils mächtigen, teils zierlichen Pfeifen der Orgel sorgen. Die von gewaltigen Holzbalken getragenen Blasebalge wurden früher übrigens mit Muckis aufgepumpt, heute erfolgt das elektrisch. Das und noch mehr lernten die Kinder, von denen einige selbst Klavier, Kontrabass oder Gitarre spielen konnten, nicht zuletzt auch dank Petra Michel. Sie hatte die Orgelentdeckertage für die Fünftklässler nämlich organisiert.

Von Ron Niebuhr