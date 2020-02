Neue Partei steht vor der Gründung: ÖDP will in der Kreispolitik mitmischen

Gifhorn

Jetzt gibt’s frischen Wind in der Kreispolitik: Die Ökologisch Demokratische Partei ( ÖDP) will am 19. Januar einen Kreisverband gründen und einen Vorstand auf die Beine stellen. Ziel ist es, schon bei den Kommunalwahlen 2021 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Orange als neue Farbe

„Orange als neue politische Farbe im Landkreis Gifhorn“: Nicole Wolf, die gemeinsam mit Michael Lipelt und Sabina Briegel die Gründung der Kreisgruppe vorbereitet, geht mit viel Optimismus an das Projekt heran. Die Kleinpartei, die 1982 gegründet wurde und sich als inhaltliche Schwerpunkte Demokratie, Umwelt- und Familienpolitik auf ihre Fahnen geschrieben hat, werde mit ihrem Programm auch die Menschen im Landkreis Gifhorn überzeugen, ist Wolf sicher.

Nachhaltigkeit

Ökologisch, demokratisch und nachhaltig handeln: „Jede Entscheidung müsse für alle Menschen und auch vor künftigen Generationen sowie der gesamten Schöpfung verantwortbar sein“, geht Nicole Wolf auf die „goldene Regel“ der Partei ein. Weil sich die ÖDP für eine saubere Demokratie einsetze, würde die Partei auch keine Spendengelder annehmen. „Damit würden wir uns in eine nicht gewollte Abhängigkeit von Unternehmen begeben“, so Wolf. Nicole Wolf, die seit Jahren eine Firma in Gifhorn leitet und mit ihrer Familie in Lüsche lebt, will Menschen jeden Alters für die ÖDP-Politik interessieren: „Wir sind es leid zu hören, dass alles nicht geht“, wollen Wolf und ihr zukünftiges Vorstandsteam in der Kreispolitik Dampf machen.

Kein Abklatsch

Als Abklatsch der Grünen sehe sich die ÖPD nicht. „Wir sind grüner als die Grünen“, steht für Wolf fest. Die ÖDP-Politik habe bereits an Info-Ständen viel Zuspruch von Interessierten erfahren. „Unser großes Ziel ist es, bei den Kommunalwahlen 2021 anzutreten – doch bis dahin gibt’s noch jede Menge zu tun“, gibt sich Wolf kämpferisch.

Im Georgshof

Die Gründungsversammlung der ÖDP, Kreisverband Gifhorn, findet am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus im Georgshof, Steinweg 20, statt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Von Uwe Stadtlich