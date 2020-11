Gifhorn: OHG-Schüler verpacken 138mal Weihnachten in Schuhkartons

Gifhorn

Erst sah es ja so aus, als würde die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ am Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasium in diesem Jahr so gut wie keine Resonanz finden: Zwei Wochen vor Abgabeschluss waren erst 30 Päckchen gepackt. Aber dank eines motivierenden Aufrufs der Religionslehrerin Gabriele Stümpel gab es einen fulminanten Endspurt mit einem tollen Ergebnis: 138 Schuhkartons voller Weihnachtsgeschenke kamen zusammen.

Nach einem Appell der Religionslehrerin legten die Schülerinnen und Schüler richtig los

Gabriele Stümpel hatte an die Schüler appelliert: „Corona darf uns nicht aufhalten, armen Kindern in Osteuropa eine Weihnachtsfreude zu machen!“ Und sie hatte Erfolg: Die Schüler legten – wie für eine Schule mit Courage angemessen – nun richtig los. Sie brachten liebevoll geschmückte Päckchen, Kollegen packten zusammen mit ihren Kursen oder beteiligten sich mit Geldspenden an der alljährlichen Aktion.

Als Michael Bausmann, Pfarrer der Kirchengemeinde Ribbesbüttel/ Rötgesbüttel, mit seinem großen Bulli auf dem Schulhof stand, gab es einiges zu schleppen: 138 Päckchen übergaben die OHG-Schüler ihm zum Weiterversand. „138 glückliche Kinder!“, stellten alle zufrieden fest – 38 mehr als im vorigen Jahr.

