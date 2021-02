Gifhorn: Nur wenig Schüler bei der ersten Online-Ausbildungsplatzbörse

Landkreis Gifhorn

Es war ein Versuchsballon, und die Industrie- und Handelskammer (IHK) als Haupt-Organisator ist mit dem Ergebnis der ersten Online-Ausbildungsplatzbörse für Gifhorner Schüler und künftigen Lehrstellenbewerbern durchaus zufrieden. Auch wenn es einen kleinen Wermutstropfen gab: Von den 40 angemeldeten Schülern tauchten nur 13 beim Speed-Dating auch auf.

Stefan Nees, Berater Berufsorientierung bei der IHK, stellt mit Verweis auf die Corona-Pandemie samt ihrer Kontaktbeschränkungen fest: „Dieses Format ist in der jetzigen Situation eine gute Alternative, die Organisation hat gut geklappt.“ Die IHK hatte Schüler und Betriebe zu den 13-minütigen Gesprächen zusammengebracht, und wer gerade nicht in einem Gespräch war, konnte sich im so genannten Pausenraum zum Austausch tummeln. „Da waren dann alle vertreten, Betriebe, Schüler, IHK, Agentur für Arbeit und Handwerkskammer“, so Nees.

Die 19 teilnehmenden Betriebe vertraten zahlreiche Branchen

19 Betriebe waren mit dabei, das Spektrum sei sehr breit gewesen, „es waren alle möglichen Branchen vertreten“, berichtet Nees beispielsweise von Frisören, von einem Garten- und Landschaftsbau-Betrieb, auch die Hankensbütteler Kunststoffberatung und die Lorenz-Snack-World sowie Vertreter des kaufmännischen Bereichs seien dabei gewesen. Im Nachgang hat die IHK sowohl die Schüler als auch die Betriebe um eine Rückmeldung gebeten. „Von einigen Betrieben kam der Hinweis, dass die 13 Minuten ein bisschen zu kurz waren. Aber es sollte ja nur angetestet werden, ob Schüler und Betrieb zusammen passen, und es ging um den Austausch von Kontaktdaten.“ Eine Schülerin habe hinterher berichtet, dass sie doch sehr aufgeregt gewesen sei.

Das kann Tanja Vodde von der Lorenz-Snack-World gut verstehen: „Vor so einem Gespräch ist man ohnehin aufgeregt. Und dann kam noch die ungewohnte Situation dazu, sich vor Kamera und Mikrofon zu präsentieren. Die Schüler nutzen zwar das Internet häufig, aber das ist doch etwas anderes – es braucht Zeit, dass sie sich daran gewöhnen können.“ Sie selber hat in den zwei Stunden der Börse drei Gespräche geführt, „und am nächsten Morgen hatte ich schon per Mail eine Bewerbung“, freut sie sich und macht Mut, weiter Bewerbungen zu schicken. In ihrem Betrieb beispielsweise läuft die Ausbildung trotz Corona ganz normal, „voriges Jahr hatten wir sogar mehr Auszubildende als sonst“.

Lob für die IHK für die aufwändige Vorbereitung dieser Börse

Insgesamt ist Tanja Vodde voll des Lobes für dieses Format. „Die IHK hätte ja auch sagen können, dass die Börse wegen Corona ganz ausfällt. Stattdessen hat sie sehr viel Zeit und Energie investiert, um die Online-Börse auf die Beine zu stellen. Es hat technisch gut geklappt, das war ein tolles Angebot.“

Dass trotz der vielen Werbung durch Agentur für Arbeit und Jobcenter im Vorfeld dann doch nicht mehr Schüler das Angebot der Online-Börse genutzt haben – bei den Ausbildungsplatz-Börsen in Gifhorns Stadthalle herrschte regelmäßig großes Gedränge –, hänge womöglich doch mit Corona zusammen, vermutet Nees: Mancher Schüler frage sich womöglich, ob der ein oder andere Betrieb nach dem Lockdown noch existiere, „zum Beispiel bei den Frisören, von denen übrigens auch zwei bei der Online-Börse vertreten waren“.

Von Christina Rudert