Kitas bleiben bis zu den Sommerferien im Corona-Modus

Für Väter und Mütter ist es keine gute Nachricht: Für die Kitas, Krippen und Horte gilt auch im Landkreis bis zu den Sommerferien weiterhin die Notbetreuung. Dafür werden die Betreuungskapazitäten ausgeweitet, denn es gibt einige Änderungen. Bisher war die Nachfrage jedoch gering.

Neue Regeln

Das Land will nun sicherstellen, dass auch Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen die Notbetreuung nutzen können – und lockert die bisherige Härtefallregelung. Wo eine anderweitige Betreuung sichergestellt werden kann, sollen Kinder jedoch bis zu den Sommerferien möglichst zu Hause bleiben. Dies trifft zum Beispiel auf Familien zu, wo nur ein Elternteil arbeiten geht, Homeoffice geleistet werden kann oder eine andere Betreuung möglich ist.

„Die Betreuungssituation ändert sich wöchentlich, je nach Bedarf der Familie“, sagt Karin Single, zuständige Fachbereichsleiterin beim DRK-Kreisverband. „Bei uns sind zwischen elf und 14 Einrichtungen geöffnet, dort werden zwischen 20 bis 25 Kinder betreut, in Kita und Krippe. Wir betreuen auch ein Kind aus der Kindertagespflege“, berichtet Single.

Landkreis gibt die Vorgaben

Was die Rahmenbedingungen für die weiteren Notgruppen betreffe, warte der DRK-Kreisverband in dieser Woche auf die Vorgaben des Landkreises, der bis jetzt auch auf die Auslegung des Landes gewartete habe. „Dazu gab es am Freitag schon erste Gespräche, diese greifen dann zum 27. April“, kündigt Single an. „Es wird sicherlich eine Begrenzung der Kinderzahl pro Gruppe oder je Kindertagespflegeperson geben. Grundsätzlich bleiben die jetzigen Vorgaben bestehen und werden ergänzt“, erläutert die Fachbereichsleiterin.

Weiterhin müssten beide Elternteile ihre Berufstätigkeit über ihren Arbeitgeber nachweisen, auch den eventuell drohenden Verlust des Arbeitsplatzes. Was dazu komme, sei das Thema Kinderschutz und die Härtefall- Prüfung. „Voraussichtlich wird aber weiterhin nur eine kleine Anzahl von Eltern die Möglichkeit einer Betreuung bekommen“, sagt Single. Sie geht davon aus, dass im Höchstfall ein Fünftel aller eigentliche Plätze benötigt werden.

Weitere Vorbereitungen laufen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten inzwischen alles vorbereitet: Es gehe um Hygiene und Abläufe – da gerade diese Altersgruppe natürlich im Spiel Abstandsregeln nur schwerlich einhalten kann. Weitere Vorbereitungen sollen in dieser Woche getroffen werden.

„Bisher darf und wird die Betreuung in den Notgruppen nur sehr vereinzelt in Anspruch genommen. Es ist sicher eine Ausweitung möglich“, sagt Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Friedrich Metzlaff und bezieht sich damit auf die aktuelle Situation in seinem Zuständigkeitsgebiet. Das notwendige Personal stehe zur Verfügung und sei nicht in Kurzarbeit, so der Verwaltungschef. Weitere Kleingruppen könnten kurzfristig eingerichtet werden. „Welche sonstigen Voraussetzungen erfüllt werden müssten, kann ich überhaupt noch nicht einschätzen“, verweist Metzlaff darauf, dass „die praktische und organisatorische Umsetzung in unserer Samtgemeinde von DRK beziehungsweise Kirche zu leisten ist“.

Unveränderte Zahlen

Zur Situation in den städtischen Kitas sagt Stadt-Sprecherin Annette Siemer: „An den Betreuungszahlen hat sich bislang nichts geändert, es sind nur sehr wenige Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen.“ Die Kitas würden die Notbetreuung nach Bedarf anbieten. Zum Thema erweitertes Betreuungsangebot stehe die Allgemeinverfügung des Landkreises noch aus. „Sobald uns diese vorliegt, können wir konkrete Informationen geben“, verspricht Siemer.

