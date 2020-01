Nach Reisebüro-Auszug: Noch gibt’s im Steinweg 60 keinen Nachmieter

Gifhorn

Vor wenigen Wochen zog Gifhorns Traditionsreisebüro Reinecke in der Innenstadt um. Das Unternehmen verlagerte seinen Standort um nur wenige Meter – es ging vom Steinweg 60 in den Steinweg 62. Seitdem gibt’s mitten in der Innenstadt einen weiteren Leerstand. Wie geht’s dort weiter?

Der Umzug aus den bisherigen Geschäftsräumen in die neuen Räumlichkeiten – sie befinden sich nur wenige Meter weiter – sei notwendig geworden, um das Reisebüro für die Zukunft aufzustellen, erklärte Chef Klaus Reinecke (73) im November im AZ-Gespräch. Seit dem Auszug von Reinecke und seinem Team steht die 94 Quadratmeter große Ladenfläche neben dem Foto-Fachgeschäft Mauersberger leer.

„Wir haben Nachfragen einiger Interessenten“

Der Eigentümer hat mit der Nachfolgersuche inzwischen einen renommierten Immobilienvermittler betraut: Betterhomes Deutschland – das Unternehmen gehört zur Schweizer Betterhomes AG mit Sitz in Zürich – soll dafür sorgen, dass mitten in Gifhorns Innenstadt bald wieder ein Laden in den Steinweg 60 einzieht. „Wir haben schon Nachfragen einiger Interessenten gehabt“, sagt Immobilienexperte Carsten Bialojahn. „Etwas Festes“ gebe es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

„Fußgängerzone Gifhorn – Ladenlokal in Top-Lage“: So bewirbt Betterhomes Deutschland in einem Immobilienportal im Internet die Ladenfläche, „die aus einem großen, länglichen Verkaufsraum, einem geräumigen Büro, Teeküche und WC besteht“. „Interessenten könnten im Prinzip sofort einziehen“ so Bialojahn. Der Laden eigne sich für Einzelhandel jeder Art –ganz gleich ob Geschenkartikel oder Mode. „Nur Gastronomie möchte der Eigentümer an diesem Standort nicht haben“, so der Immobilienfachmann. Dafür seien einfach zuviel Umbaumaßnahmen notwendig.

Leerstand im Norden

Ebenfalls noch keine Nachfolgelösung gibt’s für einen Leerstand im Norden der Fußgängerzone: Nach dem Auszug von Bloom No. 16 aus einer Ladenfläche am Steinweg 16 läuft die Suche nach einem Nachmieter. „Bisher hat sich noch nichts ergeben“, bedauert Eigentümerin Uta Schon. Martina Brandt, Tochter von Uta Schon, hatte das Fachgeschäft für Damenmode zum Jahresende aufgegeben – auch weil die Internet-Konkurrenz den Geschäftsbetrieb immer schwieriger gemacht hat.

Von Uwe Stadtlich