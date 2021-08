Gifhorn

Die Zickenstadt bekommt im Herbst zwei neue permanente zertifizierte Wanderwege. Initiiert hat sie der Freundeskreises der Nimwegendelegation der Bundeswehr, der seine Mitgliederversammlung am Samstag Vormittag im Gifhorner Ratssaal abhielt. Anlass für die Aktion war der Corona-bedingte Ausfall des traditionellen Nimwegen-Tages in diesem und dem vergangenen Jahr.

„Damit der Kontakt nicht ganz abreißt“, erklärte Bürgermeister Matthias Nerlich bei der Vorstellung des Projekts die dahinter stehende Motivation. Um vorher sagen zu können, ob es 2022 den Nimwegen-Tag in Gifhorn geben werde, bedürfe es eines „Blickes in die Glaskugel“ und hänge davon ab, ob der Marsch mit seinen 40 000 Teilnehmern in der holländischen Provinz Geldern wieder stattfinde oder nicht.

Nimwegen-Gedanken präsent halten

Ein weiterer Aspekt ist laut den Worten des Vorsitzenden des bundesweit agierenden Freundeskreises Oliver Arning der Wunsch, „den Nimwegen-Gedanken der Völkerverständigung präsent zu halten“ über den Veranstaltungszeitraum im Juli eines jedes Jahres hinaus. Gedacht, getan: Das „Extrem-Wanderer-Ehepaar“ Annett und Christian Michel aus Schleswig-Holstein, die sich während einer Nimwegen-Veranstaltung „kennen und lieben lernten“, ging ans Werk und entwarf die beiden Wanderrouten.

Deren Verlauf ist mittlerweile mit dem Tiefbauamt der Stadt abgestimmt und bedarf nur noch eines Okay der Unteren Naturschutzbehörde. Beide Strecken sind sechs Kilometer lang und lassen sich bei Bedarf und Laune problemlos kombinieren, weil Start- und Zielpunkt jeweils das Gifhorner Rat sind. Eine Route wendet sich nach Osten und umrundet im Scheitelpunkt den Maikampsee an der K 114, die andere umkreist das Stadtgebiet weiter westlich.

Anerkannt vom Deutschen Volkssportverband

Offiziell: Eine Versammlung des Freundeskreises der Nimwegendelegation fand im Gifhorner Ratssaal statt. Quelle: Michael Franke

Die Gifhorner Nimwegen-Wege sind offiziell vom Volkssportverband anerkannt, ihre „Erwanderung“ kann in die Erlangung des Volkssportabzeichens einfließen. Die dafür nötigen Startkarten werden voraussichtlich in der Tourismus-Info und im Deutschen Haus erhältlich sein. Nerlich hofft, dass bis zum Herbst nicht nur die Strecke digitalisiert und schriftlich abrufbar sein wird, sondern auch eine analoge Beschilderung installiert werden kann.

Beide Strecken am Samstag nochmal abgewandert

Die Gifhorner Wege sind übrigens nicht die ersten: Auf Initiative des Nimwegen-Freundeskreis wurde bereits im Bundeswehrstandort Bremerhaven einer eingerichtet. Im Anschluss an die Präsentation der Wege im Ratssaal machten sich Arning, das Ehepaar Michel, Nerlich, weitere Mitglieder des Freundeskreises, seines Vorstands sowie ein Vertreter des Deutschen Volkssportverbands auf den Weg, um beide Strecken zum wiederholten Male abzuwandern. Auch um gegebenenfalls weitere Verbesserungen an der Streckenführung vornehmen zu können.

Wenig Aufwand, für jeden und jede machbar

Gifhorns Bürgermeister und seine Mitwanderer waren in jedem Fall schon begeistert von dem künftigen Angebot und warben für seine Nutzung. Nicht nur, dass man als Wanderer auf solchen Wegen da hin- oder vorbei kommt, wo man ansonsten niemals hin- oder vorbei gekommen wäre – es müsse wenig Aufwand betrieben werden und sei eine für jeden und jede machbare sportliche Betätigung.

Von Jörg Rohlfs