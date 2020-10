Gifhorn

Wenn beim bundesweiten Vorlesetag in Schulen, Kindergärten und an vielen anderen Orten zahlreiche Menschen Bücher in die Hand nehmen, um anderen Menschen vorzulesen, ist auch die Gifhorner Autorin Nicole Ziemann-Witt dabei. In diesem Jahr allerdings könnte es wegen Corona schwierig werden, solch eine Lesung zu organisieren. Daher hat sich die Autorin etwas einfallen lassen: Eine Gifhorner Schule kann einen Klassensatz ihres Kinderbuchs „Unser verrückter Professor Besenstiel und sein Wumpelgumpel“ gewinnen.

Zum Buchinhalt: Luis findet Schule richtig doof. Doch alles ändert sich, als ein neuer Lehrer für reichlich Wirbel an der Sonnenfels-Schule sorgt. Professor Besenstiel ist anders als all die anderen Lehrer. Er lässt Planeten durch den Klassenraum fliegen und Landkarten lebendig werden. Sein Wumpelgumpel, ein Fabelwesen aus Lapptanien, kann Wünsche erfüllen, und auf einmal müssen sich der Professor, Luis, Emi, Lea und Max mitten in der Schule durch einen echten Dschungel schlagen. Bunte Illustrationen aus der Feder des Braunschweiger Künstlers Dr. Eugen Wagner runden die Geschichte ab.

Vorlesen ist für die Entwicklung der Kinder so wichtig

Jedes Jahr erinnert der bundesweite Vorlesetag daran, wie wichtig es ist, den Kindern die Welt der Bücher zu zeigen. „Lesen macht Spaß und beflügelt die Fantasie“, findet die Gifhorner Autorin Nicole Ziemann-Witt. Daher hat sich die Autorin diese besondere Aktion ausgedacht. Sie verlost einen ganzen Klassensatz des Kinderbuches „Unser verrückter Professor Besenstiel und sein Wumpelgumpel“ an eine Klasse aus dem Landkreis Gifhorn.

„Dazu gibt es natürlich auch eine kostenlose Lesung in der Gewinnerklasse, sobald Corona es zulässt“, erklärt die Autorin. Je nach Wunsch werden die Bücher auch noch persönlich signiert. „Vor allem das Vorlesen wird in vielen Familien vernachlässigt, obwohl es für die Entwicklung der Kinder so wichtig ist“, sagt sie. Und es macht den Kindern Spaß - ebenso wie der Autorin selbst, die erst kürzlich unter ihrem Pseudonym Sofie Richard aus ihrem neuen Buch „Mondnacht – Die schwarzen Herzen der Zauberer“ am Gifhorner Schlosssee las. An der frischen Luft konnten alle Hygiene- und Abstandsregelungen bestens eingehalten werden. Böse Zauberer, Gnome, Nachtelstern – die Autorin entführte die Teilnehmer in eine märchenhafte Fantasiewelt und erzählte von den Abenteuern der 16-jährigen Eyla, die die Vereinigung zweier schwarzer Herzen verhindern muss. „Der Blick aufs Wasser und der leichte Wind, der um den See weht, haben geradezu etwas Mystisches, passend zu meinen Geschichten.“

Eine Neuauflage ist für den November geplant

Zurück zur Verlosung: Mitmachen können alle Klassen der Klassenstufen 1 bis 5 im Landkreis Gifhorn per Mail an behrens@aller-zeitung.de. Einsendeschluss ist der 1. November. Das Los entscheidet. Wer nicht zu den Gewinnern gehört, kann das Buch „Unser verrückter Professor Besenstiel und sein Wumpelgumpel“ übrigens als Printausgabe unter www.ziemann-witt.de oder die Buchhandlungen Dänzer und Nolte erhalten. Außerdem gibt es das Buch als Hörbuch und als Ebook. Im November wird es eine Neuauflage der Printausgabe geben. „Das Cover erhält ein neues Outfit und ein neues Format“, erklärt Ziemann-Witt, die das Buch in Eigenregie herausbringt.

