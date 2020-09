Gifhorn

Folgende neun Schülerinnen und Schüler haben – hoch motiviert – einen einjährigen zweistündigen Vorbereitungskursus am Humboldt-Gymnasium besucht und im Anschluss daran die externe Sprachprüfung der University of Cambridge, PET, (Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) im Juni 2020 abgelegt und bestanden; die sieben Schülerinnen erreichen sogar das ausgezeichnete Niveau B2: Pauline Börner, Anton Borsdi, Sarah Alina Franke, Jannis Frey, Jakob Meyer-Lehnert, Josephine Michalak, Carina Reinert, Nell Schrader und Anna Schumann.

Der Vorbereitungskursus fand bis März im Rahmen der Begabtenförderung am Humboldt-Gymnasium und des offenen Ganztags statt. Danach wurden die Unterrichtsstunden – wegen Corona – ausschließlich digital und per Videokonferenz absolviert, mit wöchentlich 90 Minuten. Die Schülerinnen und Schüler, die zu der Zeit alle zum neunten Jahrgang gehörten, haben in diesem Jahr Besonderes geleistet und auch Listening sowie Speaking virtuell geübt. Die PET-Prüfung selber umfasste die Bereiche Reading and Writing (90 Minuten) – Listening (30 Minuten) und Speaking (etwa zwölf Minuten). Die schriftliche Prüfung findet weltweit am selben Tag statt; die mündliche Prüfung an einem weiteren Nachmittag. Die Schülerinnen und Schüler konnten die Prüfung in der KVHS Gifhorn ablegen.

