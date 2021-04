Gifhorn

Mit einer Rekordsumme von mehr als 8,2 Millionen Euro macht die Stadt Gifhorns Michael-Ende-Schule fit für die Vierzügigkeit. Inzwischen ist ein gelber Riesen-Kran im Einsatz und hilft dabei, den Neubau-Trakt für zusätzliche Klassenräume in die Höhe zu ziehen. Durch die Großbaustelle kommt’s zu Einschränkungen bei der Parksituation.

„Gleich vier erste Klassen werden im Sommer eingeschult“, geht Rektorin Ulrike Schachtrupp-Jürgen auf die Notwendigkeit der Baumaßnahme ein. Durch die Vierzügigkeit würden in Zukunft 100 Schülerinnen und Schüler mehr an der Michael-Ende-Schule unterrichtet. Derzeit kümmert sich das 20-köpfige Team des Kollegiums bereits um rund 260 Kinder.

Ausweichräume notwendig

Eingerichtet wurde die Baustelle – zusätzliche Unterrichtsräume, eine Mensa und mehr Platz für den Ganztagsbereich werden geschaffen – bereits im Februar. „Die Baumaßnahme ist mit dem Anbau der vier neuen Unterrichtsräume gestartet“, geht Christian Schnur vom Bürgermeister-Büro auf den Ablauf ein. Dieser Trakt werde zuerst benötigt, um nach der Fertigstellung Ausweichräume zu haben, verweist Schnur darauf, dass im Anschluss Umbauarbeiten in dem 1994 eröffneten Bestandsgebäude auf der Agenda stehen.

Mit den Arbeiten für den neuen Anbau der Ende-Schule geht’s zügig voran. „In der kommenden Woche wird bereits die Erdgeschoss-Decke geliefert“, kündigt Schnur an. Der Riesen-Kran werde dann dabei helfen, das Tonnen schwere Deckenbauteil an Ort und Stelle zu bugsieren. Eine Verschnaufpause gibt’s im Anschluss nicht. „Estrich-, Fliesen-, Fassaden- und Trockenbauarbeiten sind ausgeschrieben worden – ebenso auf den Weg gebracht wurde die Ausschreibung für Fenster und Türen“, erklärt Christian Schnur.

Großbaustelle Michael-Ende-Schule: Zusätzliche Klassenräume, Mensa und Ganztagsbereich werden geschaffen. Quelle: Lea Rebuschat

Weitere Gewerke würden kurz vor der Veröffentlichung stehen. Als Bauzeit für die Mensa und den Ganztagsbereich – sie entsteht hinter dem Schulgebäude analog des Erweiterungsbaus an der Adam-Riese-Schule – ist ebenfalls 2021 vorgesehen. Die Arbeiten innerhalb des vorhandenen Gebäudes sollen dann 2022 über die Bühne gehen.

Parkplatz-Sperrung dauert an

„Natürlich gibt’s durch die Arbeiten viel Lärm und Dreck, doch Beeinträchtigungen auf unseren Schulbetrieb sind bisher nur gering“, berichtet Rektorin Ulrike Schachtrupp-Jürgen. Gut mitgespielt hätten bisher auch die Eltern, die man rechtzeitig auf die gesperrten Parkplätze hingewiesen habe. „Da haben wir aktuell wirklich keine Probleme“, versichert die Schulleiterin. „Die Sperrung des Parkplatzes wird voraussichtlich noch das ganze Jahr andauern“, ergänzt Christian Schnur.

Ein dickes Dankeschön richtet die Chefin der Michael-Ende-Schule an die benachbarte Integrierte Gesamtschule am Lehmweg. „Uns wurde während der Bauphase als Schulhof-Ersatz eine Fläche auf dem nahe liegenden Sportplatz der IGS zur Verfügung gestellt – das entlastet die Situation in den Pausen und ermöglicht in Corona-Zeiten die Trennung unserer Jahrgänge“, freut sich Schachtrupp-Jürgen.

Michael-Ende-Schule: Die Arbeiten für den An- und Erweiterungsbau gehen gut voran. Danach geht’s mit der Modernisierung im Bestandsgebäude weiter. Quelle: Lea Rebuschat

Gifhorns Michael-Ende-Schule ist übrigens mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 auf Beschluss des Rates in eine Verlässliche Grundschule umgewandelt worden. Markenzeichen der Ende-Schule ist bereits seit 1997 die blaue Lokomotive Emma, die vor dem Haupteingang steht und kleine und große Besucherinnen und Besucher begrüßt.

Von Uwe Stadtlich