Neue Pläne für die Hebammenzentrale ein Jahr nach dem Start

Ein Jahr gibt es die Hebammenzentrale des Landkreises mittlerweile – eine Erfolgsgeschichte, wie Christine Gehrmann als Mitinitiatorin des Projektes meint.

Nach der Durchtrennung einer symbolischen Nabelschnur durch Petra Döhring vom Vorstand des Frauenzentrums Frauen(t)räume, Veronika Bujny als Vorsitzender des Hebammenverbands und Landrat Dr. Andreas Ebel im Mai 2019 in den Räumen des Frauenzentrums ging die Arbeit los: Die ersten Schwangeren und Wöchnerinnen meldeten sich für Beratungen und zur Vermittlung, ein Konzept für das Café Storchennest und die Geburtsvorbereitungskurse war zu erstellen. „Bereits in den ersten Wochen hatten wir insgesamt sechs Vermittlungen“, berichtet Christine Gehrmann.

Das sind die Angebote

Bis zur Corona-Pause fanden zweimal monatlich für je zwei Stunden Geburtsvorbereitungskurse für Schwangere ohne Hebammenbetreuung statt. Dabei ging es um Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Wochenbett und Handling. Das Café Storchennest lud bislang ebenfalls zweimal monatlich Schwangere und Eltern mit Kindern bis zu einem Jahr ein, um Kontaktmöglichkeiten anzubieten, den Austausch anzukurbeln und Beratungen anzubieten.

Und so kommt die Hebammenzentrale im ersten Jahr ihres Bestehens auf 1182 Anrufe, 561 Beratungen – seit März telefonisch, 711 Mails wurden insgesamt beantwortet, und 160 Vermittlungen kamen zustande. Bis zum März hatte das Café Storchennest 16 Mal geöffnet, es kamen 240 Besucher. 81 Frauen kamen zu den 19 Geburtsvorbereitungskursen, die ebenfalls im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten.

Zukunftspläne

Das ist die Bestandsaufnahme – und wie geht es weiter? Pläne gibt es bereits: Das Angebot der Hebammenzentrale soll wegen des Bedarfs erweitert werden, das Café Storchennest einmal wöchentlich öffnen. Rückbildungskurse können nach Bedarf angeboten werden, eine Einführung zum Thema geplante Beikost einmal im Monat, und eine Hebammensprechstunde am Nachmittag war ein Wunsch der berufstätigen Frauen. Die Zusammenarbeit mit den Hebammen soll noch enger werden, beispielsweise indem die Hebammen der Hebammenzentrale ihre Betreuungskapazitäten mitteilen.

Die Hebammenzentrale wird von Nina Petrakov und Kristina Helm geleitet, sie ist in der Braunschweiger Straße 15 untergebracht. Sprechzeiten sind montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 11.30 Uhr, die Hebammenzentrale ist telefonisch erreichbar unter (01 71) 60 38 394 oder per Mail an info@hebammenzentrale-landkreis-gifhorn.de. Sämtliche Angebote sind zu finden unter www.hebammenzentrale-landkreis-gifhorn.de.

