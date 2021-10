Gifhorn

Darüber freuen sich viele Gifhornerinnen und Gifhorner mit Sicherheit: Ein Leerstand in der schmucken Steinweg-Passage, die nur wenige Meter von der Fußgängerzone und vom Parkhaus entfernt ist, endet. In die Räume einer ehemaligen Bäckerei zieht schon bald eine italienische Pizzeria ein. Notwendige Vorarbeiten sind angelaufen.

„Ich bin glücklich, dass die Nachfolge für das Ladenlokal geregelt worden ist“, sagt Vermieterin Marie-Luise Höhns. Nach dem Auszug der Waffelei von Gifhorns Bäckerei Leifert – der Mietvertrag wurde offiziell zum 1. August dieses Jahres beendet – sei die Suche nach einem Nachmieter angelaufen. Mit Mario Fiore, der lange Zeit Koch des Restaurants La Piazza am Gifhorner Marktplatz gewesen ist, sei nun ein Gastronom gefunden worden, der mit einem neuen Konzept für Leben in dem kleinen Laden sorgen will.

Mietvertrag läuft ab Dezember

Der Mietvertrag für die Immobilie, die 55 Quadratmeter groß ist und der neuen Pizzeria auch die Möglichkeit einer Außenbestuhlung biete, laufe ab dem 1. Dezember, so Höhns. Bis dahin seien jedoch noch Handwerksarbeiten zu erledigen. „Eine Kundentoilette muss eingebaut werden“, kündigt die Vermieterin an. Das Projekt soll schon demnächst starten.

Spätestens Anfang 2022 wolle Mario Fiore dann seine Pizzeria eröffnen, so Marie-Luise Höhns. Erste Küchengeräte seien bereits angeliefert worden. Angedacht sei ein Geschäftsbetrieb bis 21 Uhr. Für das neue Gastronomie-Angebot in der Steinweg-Passage soll schon bald mit entsprechender Beschilderung geworben werden.

Mario-Luise Höhns hofft darauf, dass es auch ihr gelingt, weitere Leerstände in dem Gebäude im Speicherhof zu beenden. Seit April bietet Höhns über einem Immobilienmakler Geschäftsräume der früheren Printbox von Regina Waue an. Die 51-jährige Gifhornerin hat ihren im Sommer 2019 eröffneten Laden, der sich direkt neben der zukünftigen Pizzeria befindet, im Frühjahr 2021 dichtgemacht. 200 Quadratmeter Geschäftsfläche suchen seitdem eine Nachmieterin oder einen Nachmieter.

Corona macht eine Nachvermietung schwierig

Seit Weihnachten 2020 stehen auch 100 Quadratmeter Fläche im Obergeschoss leer. Eine Physiotherapie-Praxis ist ausgezogen. „Die Räumlichkeiten würden sich für eine Büro-Nutzung anbieten“, so Höhns. Corona und die damit verbundenen Folgen machten eine Nachvermietung jedoch nicht einfach. „Es gibt viele Menschen mit tollen Geschäftsideen, doch sie trauen sich noch nicht“, weiß Marie-Luise Höhns, dass die Angst vor hohen Inzidenzzahlen und einem neuerlichen Lockdown weiterhin groß ist.

Von Uwe Stadtlich