Landkreis Gifhorn

Schülerinnen und Schüler müssen sich dreimal pro Woche auf eine Coronainfektion testen müssen. Nun gibt es aus Hannover neue Quarantänevorgaben. Der Landkreis erklärt, was das für das Vorgehen des Gesundheitsamts bedeutet.

Tritt an einer Schule ein Verdachtsfall in Form eines positiven Schnelltests auf, gilt die gesamte Lerngruppe als Kontakt. Künftig soll für diese aber im Regelfall keine Quarantäne mehr angeordnet werden, stattdessen müssen die Schülerinnen und Schüler sich an fünf Präsenztagen in Folge testen – falls der PCR-Test zur Überprüfung des Schnelltests das positive Ergebnis bestätigt. Infektionsfälle, die an Schulen auftreten, vermeldet der Landkreis Gifhorn in seinem täglichen Lagebericht.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt als Maßstab vor, dass Infektionsfälle bereits bis zu zwei Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome ansteckend sind. Entsprechend ermittelt das Gesundheitsamt nach Bestätigung eines Verdachtsfalls per PCR-Test die Kontakte ab zwei Tage vor dem positiven Schnelltest oder den ersten Symptomen.

Als „Infektionsfälle an Schulen“ werden nur diejenigen vermerkt, die innerhalb des Ansteckungszeitraumes ihre jeweilige Schule besucht haben. War dies nicht der Fall, konnte niemand angesteckt werden – die Schule taucht im Lagebericht nicht auf. So geht das Gifhorner Gesundheitsamt auch bei Kindertagesstätten vor.

Von der AZ-Redaktion