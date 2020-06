Neue Bauvorschriften sollen für gutes Klima sorgen

Gifhorn

Vieles hat sich in Gifhorn in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Doch nicht alles findet immer die Zustimmung von Bürgern oder der Politik. In der südöstlichen Innenstadt soll eine vom Stadtrat in jüngster Sitzung einstimmig beschlossene Veränderungssperre nun verhindern, dass sich das Ortsbild dort weiter verändert – bis es rechtskräftige Bauvorschriften gibt.

Denn mit diesen Bauvorschriften – die alten rechtskräftigen Bebauungspläne aus der Zeit von 1962 bis 1974 weisen keine solchen auf – ist wegen der Corona-Pandemie nicht kurzfristig zu rechnen. Um nun aber bauliche Vorhaben, die nicht den künftigen Regelungen entsprechen, bis zur Rechtskraft dieser Bauvorschriften zurückstellen zu können, ist die beschlossene Veränderungssperre notwendig. Sie gilt für ein großes Gebiet innerhalb Gifhorns: die Geltungsbereiche der Bebauungspläne Margaretenhof, Margaretenhof Neufassung 2001, Lehmweg, Am Laubberg, Sportzentrum – Margaretenhof West, Am Bostelberg, Drei Eichen, Kreuzkamp – Heisterkamp, Gifhorn Süd I, Vor dem Roteriedsberg, Dannenbütteler Weg, Wolterskamp sowie Großer Kamp. Ganz grob gesagt also für den Bereich südlich des Dannenbütteler Weg bis an die Nordseite der Wolfsburger Straße, von der Ostseite der Braunschweiger Straße bis fast an die Kreisstraße 114 – mit wenigen Ausnahmen.

Für ein harmonisches Stadtbild

Doch was bedeutet diese Veränderungssperre eigentlich für die Bewohner des Geltungsbereichs, und wozu wurde sie beschlossen? Sie tritt mit Erscheinen der Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft – das wird zeitnah passieren. Dann werden Bauvorhaben abgelehnt, die optisch nicht in das Stadtbild in diesem Bereich passen, also beispielsweise moderne Neubauten mit Flachdächern. Denn der Geltungsbereich wird noch durch Satteldächer geprägt – das soll so bleiben, so der Wille der Ratsmitglieder. Allerdings gilt für alle zulässigerweise errichteten baulichen Anlagen der Bestandsschutz. Mit den neuen Vorschriften soll ein harmonisches Stadtbild gewährleistet werden, heißt es von der Gifhorner Stadtverwaltung.

Gleichzeitig soll der Geltungsbereich offener und großzügiger gestaltet werden – nicht zuletzt, um einen Luftaustausch zu ermöglichen und eine Überhitzung des Gebiets zu vermeiden. Damit reagieren die Politiker auf die Erfahrungen der vergangenen beiden Rekordsommer. Künftig wird ein Abdecken von unbebauten Grundstücksflächen mit Kies – sogenannte Steingärten – oder künstlichen Materialien ausgeschlossen. Diese Flächen sollen stattdessen mit Pflanzen gestaltet werden. „Ziel ist ein gutes lokales Kleinklima“, fasste es Gunter Wachholz ( SPD) zusammen. Der Luftaustausch soll dadurch ermöglicht werden, dass Grundstückseinfriedungen – mit Ausnahme von lebenden Hecken – nicht mehr höher als 1,2 Meter sein dürfen.

Bürger, die sich über die neuen Regelungen informieren möchten, können dies auf der Internetseite der Stadt Gifhorn unter www.stadt-gifhorn.de. Wer die Bekanntmachung in Papierform vor sich haben möchte, kann einen persönlichen Termin im Rathaus vereinbaren.

Von Thorsten Behrens