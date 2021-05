Gifhorn

Auch Gifhornern drohen Negativzinsen ab einer bestimmten Höhe von Einlagen. Für Geschäftskunden gelten sie in einigen Geldinstituten schon oder demnächst. Doch auch Privateinlagen könnten bald damit belegt werden. Experten sehen Rentner und Erben als betroffen an.

„Wer lässt so viel Geld auf dem Konto?“ Kreishandwerksmeister Manfred Lippick bereitet das sogenannte Verwahrentgelt ab Einlagen von 100 000 Euro aufwärts keine schlaflosen Nächte. „Wenn ein Selbstständiger Geld übrig hat, macht er etwas damit.“ Sprich: Er investiert, sagt der Malermeister. Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg dagegen sieht schon, dass Negativzinsen für Unternehmen ein Thema sind, wenngleich sie mangels Rückmeldungen noch nicht weiß, ob und wie viele aktuell betroffen sein mögen.

Als direkte wirtschaftliche Folge stellten Negativzinsen einen Verlust an Liquidität dar, die die Unternehmen bewusst aufgebaut haben für Investitionen und zur Überbrückung von Krisenzeiten, so Sven Heitmann, Teamleiter des Bereichs „Unternehmen fördern“ bei der IHK. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die über mehr als eine Hausbank verfügen, könnten versuchen, Freibeträge zu nutzen und Kapital auf unterschiedliche Geschäftskonten zu verteilen.

„Neben betriebsrelevanten Investitionen gewinnen für den Mittelstand zudem alternative Kapitalanlagenmöglichkeiten an Bedeutung“, so Heitmann. „Hier gilt es allerdings, eine sehr sensible Risikoabwägung und genaue Einschätzung der dauerhaft im Unternehmen notwendigen Liquidität zu berücksichtigen. Es sollten daher eher Negativzinsen in Kauf genommen werden, als die Liquidität des Unternehmens zu gefährden.“

Wo und warum gibt es Negativzinsen? Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg brachte es bei der jüngsten Online-Bilanzpressekonferenz auf den Tisch: Das Geldinstitut komme um Verwahrentgelte (Negativzins) für Geschäftskonten nicht mehr herum, es zahle selber bereits eine siebenstellige Summe. Bereits heute bestehen dem Vorstand zufolge mit großen gewerblichen Kunden und mit allen Kommunen Vereinbarungen über ein Verwahrentgelt. Ab 1. Juli wird für alle Geschäftskunden von Giro- und Tagesgeldguthaben mit mehr als 100 000 Euro Einlage ein Verwahrentgelt von 0,5 Prozent erhoben. Bei Privatkunden gebe es noch keine Entscheidung. „Aktuell erheben wir für Privatkunden keine Verwahrentgelte“, teilte die Volksbank Brawo auf AZ-Nachfrage mit. „Für Firmenkunden wurden vereinzelt individuelle Vereinbarungen getroffen. Um Verwahrentgelte zu vermeiden, bieten wir unseren Kunden mit unserer Genossenschaftlichen Beratung eine professionelle Unterstützung bei ihrer Anlagestrategie, um diese individuell an ihre Ziele und Wünsche anzupassen.“ „Wir haben noch kein Verwahrentgelt eingeführt“, heißt es bei der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark (Sila). „Aber natürlich können auch wir uns dem Druck der Niedrigzinspolitik der europäischen Zentralbank nicht dauerhaft entziehen und müssen als Genossenschaftsbank reagieren, um zu verhindern, dass wir überrannt werden.“ Höhe, Zeitpunkt oder Freibeträge hängen demnach vom Markt ab. „Außerdem möchten wir unseren Kunden auch konkrete Anlagealternativen anbieten. Deshalb ist die Einführung noch nicht endgültig entschieden.“ Keine Bank könne alle ihr anvertrauten Gelder in Form von Krediten weiterreichen. „Das liegt vor allem daran, dass kurzfristig angelegtes Guthaben unserer Kunden – und ein großer Teil der Anlagen wird leider immer noch auf dem Tagesgeldkonto geparkt – natürlich nicht im Gegenzug als langfristiger Kredit ausgegeben werden kann und darf“, so Volksbank-Sila-Sprecher Olaf Genth. „Und wir können es auch nicht mehr irgendwo anlegen, ohne selbst Zinsen dafür zu zahlen.“ Der Zufluss habe auch zugenommen, weil Kunden zusätzlich Geld transferieren, um Negativzinsen auf anderen Konten zu vermeiden. „Die Anlage der überschüssigen Liquidität kostet uns aufs Jahr hochgerechnet über eine halbe Million Euro.“

Warum gerade Rentner Probleme bekommen können

Ein echtes Problem könnten nach Ansicht eines Finanzexperten aus Gifhorn, der für ein Steuerberaterbüro arbeitet, Negativzinsen für Privatkunden werden. „Da sehe ich bei Rentnern Probleme.“ Nämlich bei jenen, die ihr Eigenheim verkauft haben und nun in eine Seniorenwohnung umgezogen sind. Teuer könnte es auch für die Erbengeneration werden.

Wenn der Verkauf eines Hauses Geld kostet: Vor allem Rentner und Erben können nach Expertenmeinung draufzahlen, sollten Negativzinsen auch für Privatkonten fällig werden. Quelle: Markus Scholz dpa Archiv

Wenn man beim Hausverkauf noch Geld drauf legen soll

Er bleibt beim Thema Hausverkauf und schildert einen Fall: Wer 400 000 Euro erlöst und auf die Bank packt, müsste bei einem Negativzins von 0,5 Prozent ab 100 000 Euro 1 500 Euro im Jahr zahlen. „Das ist heftig.“ Was also tun mit so viel Geld, wenn man es nicht gleich verhökern will? „Ich habe schon ausgerechnet, ob das in 200-Euro-Scheinen ausgezahlt in ein Schließfach passen würde.“ Man könnte auch in Gold investieren.

Von Dirk Reitmeister