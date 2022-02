Gifhorn

Plötzlich standen sie mittendrin im Gifhorner Sturmlauf gegen die Schließung der Post in der Bahnhofstraße: Swetlana und Eduard Horch sind die Inhaber der Partner-Filiale der Deutschen Post. „Eigentlich sollten wir nur eine Entlastung der Postfiliale sein“, berichtet Swetlana Horch. Doch es kam anders. Schuld an allem: der Rückzug der Postbank aus Gifhorn.

Eine klassische Post wird es für Gifhorn nicht mehr geben

Die war nämlich Mieter in dem Gebäude und bot quasi als Partner der Deutschen Post Dienstleistungen rund um Briefe und Pakete an. „Eine Konstruktion, die für Laien schwer verständlich ist“, muss auch Jens-Uwe Hogarth, Sprecher der Deutschen Post, eingestehen. Deutschlandweit betreibe die Post in Städten kaum noch eigenständige Filialen. Die Chancen, dass Gifhorn also jemals wieder eine klassische Post bekommt – sie tendieren gegen Null.

Dafür gibt es jedoch Menschen wie die Horchs. „Wir sind hier aber nicht einfach der Ersatz der Post. Das möchte ich ganz klar sagen.“ Stolz berichtet das Paar, dass sie ihr Schreibwarengeschäft in Cremlingen seit 26 Jahren führen, seit vier Jahren mit Post-Dienstleistungen. „Zertifiziert“, wie sie betonen.

Horchs schufen an der Fallersleber Straße einen zweiten Standort

Als die Post dann fragte, ob sie in Gifhorn ein zweites Standbein wagen würden, sagten die Horchs zu. In der Fallersleber Straße richteten sie in kürzester Zeit den Shop ein. Das Sortiment: Zeitschriften, Zigaretten, Bastelbedarf, Grußkarten und Lotto. Mit Ausnahme von Beratungen gibt es hier auch Postbank-Dienstleistungen.

Altes Post-Haus: Das große Warten Schluss, aus, vorbei: Mit dem Rückzug der Postbank aus Gifhorn ändert sich auch für den Kombi-Partner Deutsche Post einiges. Das Gebäude an der Bahnhofstraße nutzt der Gelbe Riese nur noch als Paket-Zustellstützpunkt. Nur noch Kunden, die Schließfächer nutzen, haben im Eingangsbereich Zutritt. Langfristig ist das Post-Gebäude Geschichte. Der neue Investor Acribo aus Hannover plant den Abriss und Wiederaufbau eines Komplexes mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Erst einmal muss die Post ihren neuen Zustellstützpunkt im Westerfeld in Gamsen bauen. Hier sollen künftig auch die Schließfach-Kunden hinkommen. Weitere Postdienstleistungen gibt es dort nicht. Eine Baugenehmigung der Stadt gibt es seit Dezember. „Allerdings sind für den Beginn der konstruktiven Arbeiten noch geforderte Nachweise zu erbringen, die bislang ausstehen“, teilt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt mit. Einen zügigen Start will die Post nun hinlegen. „Bei entsprechender Witterung beginnt die Baustelleneinrichtung in Kürze“, sagt Jens-Uwe Hogarth, Sprecher der Post. Läuft alles glatt am Bau, könnte im dritten Quartal die Inbetriebnahme möglich sein.

Im November brach dann der große Sturm über Horchs herein. Den Frust der Gifhorner, plötzlich an der alten Filiale vor verschlossenen Türen zu stehen, spürten sie. Und dann war da noch der übliche Paketrummel zu Weihnachten, der einige Kunden ärgerte. „Aber jetzt ist Ruhe eingekehrt“, sagt Swetlana Horch.

Sieben Mitarbeiter sind es insgesamt, die an zwei Schaltern Briefe und Pakete annehmen und ausgeben. Im Schnitt seien es 150 Pakete, die pro Tag die Filiale verlassen – zu Weihnachten seien es in Spitzenzeiten 400 gewesen.

Kunden loben die lange Öffnungszeit

Lob gebe es von der Kundschaft für die Öffnungszeiten, vor allem weil sie durchgehend seien. Geöffnet ist Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 7.30 bis 14 Uhr. Kleiner Tipp der Horchs: „Montagnachmittags ist am meisten los, also am besten nicht dann kommen.“ Dienstags sei es ruhiger.

Ruhiger ist auch die Stimmung der Gifhornerinnen und Gifhorner geworden. „Blöd ist nur, dass Parkplätze fehlen. Ansonsten ist die Lage gut. Und wenn die Kinder dabei sind, haben sie hier was zu gucken“, sagt eine Gifhornerin. Die Horchs freut’s. „Wir wollen, dass die Gifhorner zufrieden sind mit uns.“

Von Andrea Posselt