Stadtrat: Bodenstein und Rudbach jetzt in der ÖDP

Gifhorn

Bäumchen wechsel dich heißt in Gifhorns Stadtrat: Martina Bodenstein hat bei den Linken hingeschmissen, Nicole Rudbach hat zeitgleich ihren SPD-Austritt erklärt. Beide Ratsfrauen wollen ihre Mandate weiter wahrnehmen – zukünftig für die ÖDP.

„Zum 20. April 2020 sind wir, Ratsfrau Martina Bodenstein (vormals Linke) und Nicole Rudbach (vormals SPD), aus unseren Parteien ausgetreten. Unsere Mandate werden wir weiter ausüben“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Politikerinnen. „Mit unserer Verpflichtung als Ratsmitglied sind wir auch verpflichtet, unsere Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch wahrzunehmen“, verweist das Duo auf das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz.

Bewusster Schritt

„Ganz bewusst wollten wir diesen Schritt nicht vor der letzten Ratssitzung gehen, um nicht im Vorfeld noch Aufwand und Arbeit mit Stimmverteilung und Ähnlichem zu verursachen“, beziehen Rudbach und Bodenstein Position. „Davon ab, werden wir der Ökologisch-Demokratischen Partei ( ÖDP) beitreten. Das Fundament und Grundsatzprogramm der ÖDP hat es, gerade in der heutigen Zeit, verdient unterstützt zu werden – auch parteiübergreifend“, sagen Rudbach und Bodenstein, die auch zukünftig weiterhin in Gifhorns Kommunalpolitik ein Wörtchen mitreden wollen.

„Wir wünschen uns mit allen anderen demokratischen Fraktionen im Rat ein offenes und konstruktives Miteinander, im Sinne unserer Stadt und Stadtpolitik, und hoffen diese inhaltlich zu bereichern“, bieten die beiden Ratsfrauen ihre Zusammenarbeit an.

„Am Montag, 20. April 2020, wurde Herr Bürgermeister Matthias Nerlich von Frau Rudbach und Frau Bodenstein darüber informiert, dass sie aus Ihren Parteien ausgetreten sind und ihre Mandate fortan als Mitglieder der Ökologisch Demokratischen Partei weiter ausüben werden“, bezieht Christian Schnur, Leiter des Bürgermeisterbüros, kurz Stellung. Rechtlich zu beanstanden sei der Vorgang nicht.

Reaktion der Parteien

In Sachen Rudbach äußert sich SPD-Fraktionschef Ulrich Stenzel nur kurz. „Zur politischen Korrektheit hätte es gehört, dass sie ihr Mandat an die SPD zurückgegeben hätte – doch da gebe ich mich keinen Illusionen hin“, so der Fraktionsvorsitzende. Stenzel erinnert daran, dass Rudbach mit 208 Stimmen für die SPD in den Rat gekommen war.

„Wir sind tief enttäuscht und auch bestürzt“, kommentiert Andreas Mantzke vom Kreisverband der Linken den Schritt von Bodenstein. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, so Mantzke. Bodenstein habe 1000 Wählerinnen und Wähler, die bei der letzten Kommunalwahl für eine sozial-gerechte und nachhaltige Politik gestimmt hätten, um ihren Willen und ihre Stimme gebracht. Der Wechsel zur ÖDP sei nicht nachvollziehbar. „Es wäre fair gewesen, das Ratsmandat an die Linken zurückzugeben“, so Mantzke.

Von Uwe Stadtlich