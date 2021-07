Gifhorn

Fischkutter, Frachtschiffe und Schnellboote tuckerten, schipperten und flitzten am Sonntag über den Schlosssee. Der Schiffsmodellclub (SMC) um Holger Grünhage traf sich dort zum Schaufahren. „Es ist unser erstes öffentliches Treffen nach gut einjähriger Pause“, sagte er. Interessierte Zuschauer fanden sich am Ufer ein.

Saisonstart und -ende, dazwischen die Vereinsmeisterschaft – so lief das Sommerhalbjahr vor Corona für die Modellbauer auf dem Schlosssee. Doch die Pandemie hat auch ihren Kalender gehörig umgekrempelt. „Diesmal haben wir keinen besonderen Anlass für unser Treffen“, sagte Grünhage. Außer natürlich, dass man sich endlich mal wieder der Öffentlichkeit präsentieren wollte. „Die Leute sollen wissen, dass es uns noch gibt“, erklärte er.

Mit 25 Modellen angerückt

Elf Mitglieder – alle durchgeimpft – rückten zum Schaufahren mit gut 25 Modellen an, zudem mit einer ausgewachsenen Hafenanlage. Die setzten sie mit geübten Handgriffen ins Wasser unweit des Schlosses. „Das sind mehrere jeweils einen Meter lange Module“, sagte Grünhage. Die lassen sich „nach Lust und Laune“ oder so, wie es das Ufer vom Platz her erlaubt, zusammenstecken. Den Winter über haben die Mitglieder die zuvor bereits stattliche Anlage noch erweitert – „um eine Brücke, ein Lagerhaus und Gastanks“, erzählte Grünhage.

Wartung und Akkupflege

Neue Schiffsmodelle dagegen sind nicht dazu gekommen. Die Mitglieder hatten dennoch gut zu tun, mussten die Modelle doch gewartet und die Akkus gepflegt werden. „Die Akkus muss man regelmäßig ent- und beladen“, sagte Vorsitzender Grünhage. Denn sie entladen sich zu weit, wenn sie lange ungenutzt herumliegen. „Und dann kriegt man beim nächsten Aufladen nicht mehr wirklich viel Saft rein“, erklärte er. Je nach Typ reiche es in aller Regel, einen Akku alle drei Monate dieser Prozedur zu unterziehen.

Angst vor vierter Welle

Einige Mitglieder wollten mit dem Schaufahren bis nach den Sommerferien warten, um mehr Publikum anzusprechen. „Aber letztlich war uns das zu riskant. Vielleicht ist dann wieder alles dicht. Wer weiß das schon“, sagte Grünhage mit Blick auf die langsam steigende Inzidenz. Die Ungewissheit in der Pandemie lässt den Schiffmodellclub auch vor allzu großen Plänen für die weitere Saison zurückschrecken. Man hofft, im September wenigstens die Vereinsmeisterschaft mit Publikum auf dem Schlosssee ausrichten zu können. Aber das sei aktuell noch nicht absehbar, meinte Grünhage: „Wir geben kurzfristig bekannt, ob es klappt“.

Von Ron Niebuhr