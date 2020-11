Gifhorn

„Klappe und... Action“: Die lustigen Promo-Videos zum Lieferservice der Gaststätte „Malibu“ sind ein viraler Hit. Am Samstag wurde nun das vierte seiner Art gedreht, diesmal zum Thema „Chilitopf“ – mit Anleihen bei Bud Spencer und Terence Hill. Ein Aufnahmeteam des NDR erstellte ein Making-Of.

Alles begann am Vorabend des aktuellen Lockdown mit einer Schnapsidee von Stammgast Marvin Jenssen. Der 34-jährige Gifhorner musste Heiko Hagedorn (37) aus Wagenhoff und Stefan Bosse (34; Gifhorn), wie er Stammgäste, nicht lange belabern, um sie von ihr zu überzeugen: „Denn wer könnte das Malibu retten, wenn nicht die Jungs von Baywatch?!“

Anzeige

„Baywatch“, Jägerschnitzel und Kaasköpp

Gesagt, getan, gedreht: Hagedorn und Jenssen mimten Mitch Buchannon und Cody Madison, Bosse war verantwortlich für Kamera, Regie und Schnitt – auch bei den beiden folgenden Videos, in denen Jäger Jägerschnitzel auslieferten und „Kaasköpp“ bei dem folgenden Malibu-Wochenangebot zu Überbackenem aushelfen wollten. Auch wenn’s in Wahrheit derzeit keinen Lieferservice gibt, sondern Kunden ihr vorbestelltes Essen in der Gaststätte abholen.

„Die Klickzahlen liegen im vierstelligen Bereich“, freut sich auch Malibu-Chef Thomas Hepe. Und mehr noch: „Es gab nach der Veröffentlichung der Videos und nochmal, nachdem die AZ über die Aktion berichtet hat, eine richtige Steigerung bei den Bestellungen.“ Das sei aber auch bitter nötig, meint der 55-Jährige, der seinen Laden vor 28 Jahren, damals noch am Pommernring, eröffnete: „Ohne Lockdown haben wir 800 Quadratmeter Fläche, jetzt noch 15. Es ist ein Überlebenskampf.“

Stefan Bosse ist quasi Terence Hill

Und der funktioniert im Falle des Malibu und seiner Stammkundschaft nur mit Humor: „Man muss das Beste draus machen“, weiß Hepe, der beim „Chili-con-Carne“-Dreh den Ober gab mit Serviette überm abgewinkelten Arm. Hagedorn gab sich wie Bud Spencer im Klassiker „Vier Fäuste für ein Halleluja“ mit Melone, Bosse und Jenssen tauschten die Plätze hinterm Smartphone: „Sonst hätte es zweimal Bud Spencer gegeben“, kokettierte letzterer mit seinem Äußeren. Bosse war dann quasi Terence Hill mit Lederhut und Holster.

Sendetermin steht noch nicht fest

„Das war spaßig. Außerdem bin ich auch Bud-Spencer- und Terence-Hill-Fan“, bekannte NDR-Autor Tino Nowitzki aus Braunschweig, der mit Kameramann Bernd Schrader und Assistent Kevin Finke (aus Hannover) den Dreh begleitete. An welchem Tag ab 19.30 Uhr der Drei-Minuten-Beitrag, für den das Team vier Stunden (ohne Schnitt) brauchte, in „Hallo Niedersachsen“ laufen wird, steht noch nicht fest: „Vermutlich aber zu Beginn der Woche.“

Dreh vorm Malibu und auf dem Eichenhof

Einige Einstellung für das Video entstanden vorm Malibu im Sonnenweg, weitere auf dem Gifhorner Reiterhof Eichenhof – Hagedorn und Bosse am Lagerfeuer, auf dem ein Topf mit dampfendem Chili steht; Bosse hoch zu Ross und Hagedorn auch, ziemlich: „Ich hab’ mir vorher Videos angeguckt, so mit Reiten.“ Als Best-Girl beim Dreh dabei mit Script und Tipps zu Mimik, Ton und Acting war auch wieder Stefanie Brockmann. Die 35-Jährige arbeitet ansonsten in der Küche des Malibu und kümmert sich um Social-Media.

Zur Galerie Die Promo-Videos der Gaststäte „Malibu“ sind ein Renner auf YouTube – und demnächst auch in „Hallo Niedersachsen“

Ob Bud Hagedorn wie geplant den Chilitopf klaut oder die Malibu-Kunden in dieser Woche außer blaue Bohnen doch was zwischen die Kiemen bekommen, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Von Jörg Rohlfs