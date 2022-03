Gifhorn

Offizielle Beziehungen hin oder her – in der Not hilft die Stadt Gifhorn der ukrainischen Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskij engagiert und pragmatisch. Ein großer Hilfstransport mit lebenswichtigen Medikamenten und Hilfsgütern fand statt – insgesamt neun Mütter und Kinder brachten Bürgermeister Matthias Nerlich und sein Team im Gegenzug mit nach Gifhorn. Drei Korssuner Mütter berichteten am Mittwoch im Rathaus über ihr Schicksal und das ihres Landes. Nicht nur als Übersetzer an ihrer Seite: Dr. Klaus Meister, der seit jeher bei der Stadt die Städtepartnerschaft begleitet.

Mutter aus Korssun drei Tage mit dem Zug auf der Flucht

Seit drei Wochen tobt in ihrem Heimatland ein erbarmungsloser Krieg. „Ich habe es für einen Irrtum gehalten, der schnell vorüber geht“, sagt Olga. Tränen schießen ihr in die Augen. „Der 24. Februar ist der schrecklichste Tag.“ Die frühere stellvertretende Bürgermeisterin von Gifhorns Partnerstadt wusste vor einigen Tagen keinen anderen Ausweg mehr. Sie floh nach Gesprächen mit ihren Eltern mit den beiden Kindern (15 und 22 Jahre). Ganze drei Tage kämpfte sie sich per Zug durch. Das Gerangel um Plätze, der riesige Flüchtlingstreck – beim Erzählen ringt sie ein ums andere Mal um Fassung. Immer und immer wieder sagt sie, wie dankbar sie allen Helfern und der Stadt Gifhorn sei, nun in Sicherheit leben zu können.

Korssuner Mütter: „Das Leben der Kinder retten“

Sie und die beiden anderen Mütter eint ein Gedanke – „das Leben der Kinder retten“. Bis zuletzt haben sie gezögert. Dann sei der Krieg immer brutaler geworden, das ganze Land erfasst worden. Erst da sei der Gedanke gekommen wegzugehen, berichtet Vitalina. Auch sie sagt wiederholt, wie dankbar sie sei. „Gifhorn ist eine sehr schöne Stadt, aber leider ist der Grund des Besuchs tragisch.“

Die Mutter eines eineinhalbjährigen sowie sechsjährigen Kindes hatte sich mit Valentyna Dovhopola, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Korssun, einem Hilferuf an die Stadt angeschlossen, ob sie hierher kommen können. Bürgermeister Matthias Nerlich zögerte keine Sekunde. Dass er den 24-stündigen Transport von der polnisch-ukrainischen Grenze selbst mit absolvierte, möchte er eigentlich gar nicht groß erwähnt wissen.

Stadt Gifhorn will Korssun weiter gezielt Hilfe bieten

Pragmatisch und gezielt will die Stadt helfen, sorgsam Hilfsaktionen planen. Dabei können die drei Korssuner Mütter nun auch mithelfen und so wenigstens aus der Ferne unterstützen. Das haben sie seit Kriegsbeginn alle sehr diszipliniert getan. Nach dem ersten Schock haben sie alles dafür gegeben, die ukrainische Abwehr und Infrastruktur zu stärken. Auch in Gifhorn wollen sie irgendwie die Heimat unterstützen. „Wir müssen etwas tun“, sagt Valentyna und deutet mit einer Geste an den Kopf an, dass ihnen ansonsten die Gedanken durchdrehen.

Weitere Korssuner sind auf der Flucht

Kontakt mit ihren Liebsten in Korssun können sie über Telefon und Internet halten. Auch dort hat der Krieg schon Einzug gehalten. Meister weiß von Tieffliegern und Bombenangriffen in nahegelegenen Orten. Es seien schon weitere Menschen aus Gifhorns Partnerstadt auf der Flucht mit Gifhorn als Ziel.

„Die Ukraine wieder aufbauen“

Dass ihre Kinder sicher sind, lässt die Mütter stark sein. Auch dass die westliche Welt so geschlossen hinter der Ukraine steht. Ihr sehnlichster Wunsch: „Wir wollen zurückkehren und unsere Ukraine wieder aufbauen.“ Wann das sein wird? Sie überlagen lange. Ihr Wunsch: „Ganz schnell.“