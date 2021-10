Gifhorn

Coronabedingt zum ersten Mal seit zwei Jahren fand am Wochenende wieder eine Müllsammelaktion im Bereich des Schlosssees statt. Neben Mitgliedern des einladenden Anglersportvereins (ASV) waren auch Kinder und Eltern aus der Jugendfußball-Abteilung des MTV Gifhorn mit von der Partie.

„Ich war doch angenehm überrascht, dass so viele gekommen waren“, sagt die ASV-Vorsitzende Angelika Flohr-Schild – mehr als 30 Teilnehmende, darunter viele Kinder und Jugendliche machten sich ausgerüstet mit Handschuhen, Eimern und Mülltüten daran, den Unrat einzusammeln. Die Feuerwehr-Jugend, die auch angefragt worden war, konnte wegen Terminüberschneidungen diesmal nicht dabei sein, so Flohr-Schild.

Die „Ausbeute“ fällt unterschiedlich aus

Gesäubert wurden die Wiesen sowie die Uferbereiche des Schlosssees, der vorbei fließenden Ise des Schlossgrabens. Die „Ausbeute“ war unterschiedlich. Während rund um den See die MTV-ler, die seit 20 Jahren eine Umwelt-Patenschaft für das Gewässer wahrnehmen, nach Angaben von E-Jugend-Trainer Werner Drewitz „weniger Müll als sonst“ fanden, vermeldet Flohr-Schild für die übrigen Bereiche „mehr als sonst“.

Außer „zwei uralten Fahrrädern“ wurden „Unmengen von Glasflaschen“ und Plastikteller gefunden, aber auch ausrangierte Spanngurte. Nach zweieinhalb Stunden Sammeln wurde der Müll zum Bauhof der Stadt Gifhorn transportiert und zur finalen Entsorgung in einen Container befördert: „Den stellt uns die Verwaltung für unsere Aktion kostenlos zur Verfügung“, so Flohr-Schild, die erst seit zwei Jahren Vorsitzende des ASV ist und sich bei der Organisation des Umwelttages auf ihre Vorstandskollegen verlassen konnte: „Wir sind ein super Team – und unsere Mitglieder unterstützen uns nach Kräften.“

Gummibärchen statt Imbiss an der Vereinshütte

Normalerweise findet die Müllsammelaktion am ASV-Vereinsgewässer zweimal im Jahr statt. Wegen der Corona-Regeln fiel sie im Frühjahr diesen Jahres und 2020 komplett aus. Und jetzt am Wochenende wurde auch auf den ansonsten üblichen Ausklang mit Imbiss an der Vereinshütte verzichtet – stattdessen gab es für die Sammler Tüten mit Gummibärchen. „Ich hoffe, dass wir das im kommenden Frühjahr wieder anders handhaben können“, sagt Angelika Flohr-Schild.

Von Jörg Rohlfs