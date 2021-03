Gifhorn

Mit einer Investitionssumme von mehr als neun Millionen Euro ist Gifhorns Mühlenquartier aktuell das größte Bauvorhaben unweit der Fußgängerzone. Am Ise-Ufer entstehen Eigentumswohnungen, Büros und Praxen. Einzug soll im Sommer sein. Realisiert werden soll auch eine Sky-Bar auf dem noch verbliebenen Silo.

Gemeinsam mit dem Gifhorner Architekten Holger Hörmann sind Dirk Reuß und David Reitz, Geschäftsführer des Gifhorner Baugeschäfts Ernst und Mitgesellschafter der Mühlenquartier GbR, das 9,5-Millionen-Euro-Projekt auf dem Areal der früheren Cardenap-Mühle angegangen – und befinden sich inzwischen auf der Zielgeraden. „Das Vorhaben hat inzwischen Gesicht bekommen“, freut sich Reuß über den zügigen Baufortschritt.

Zur Galerie An der Ise entsteht mit dem Mühlenquartier ein Komplex für Wohnungen, Arztpraxen und Büros. Krönung des Ganzen wird eine Sky-Bar auf dem alten Silo. Die AZ zeigt Modelle und Fotos vom Baufortschritt.

3500 Quadratmeter Baugrund

Als wichtiger Bestandteil des Gesamtprojekts geht das sogenannte Office-Quartier – es gehört zu den fünf Einzelquartieren auf dem 3500 Quadratmeter großen Baugrund – der Fertigstellung entgegen. Dort wo früher einmal der Kiebitz-Markt stand, ist direkt an der Adenauer-Straße ein viergeschossiger Bau entstanden, der auf massiven Ständern steht und so Raum für überdachte Parkplätze bietet.

„Gut im Zeitplan“

„Wir sind gut im Zeitplan“, ist Reuß zufrieden. „Die Fenster sind längst drin, derzeit kommt Estrich rein“, geht Reuß auf den Stand des Innenausbaus ein. Auch die Rohrinstallation für Heizung und Lüftung laufe. Alle Flächen in dem Gebäude – es bietet rund 1200 Quadratmetern Platz – seien inzwischen belegt. Vier Gesundheitsdienstleister – darunter eine große Augenarztpraxis – ziehen ein. „Am 1. Juli soll dort der Betrieb starten“, sagt Reuß.

Millionen-Projekt: So soll das Gesamtensemble bis zum Sommer einmal aussehen. Auch die Pläne für die Sky-Bar sollen bis 2022 umgesetzt werden. Quelle: Hörmann Architekten

Positiv sieht’s auch beim Wohnquartier aus, das nach aufwändigen Pfahlgründungsarbeiten im März 2020 direkt am Ise-Ufer in die Höhe gewachsen ist. „Die Fenstermontage läuft, dann geht’s auch dort mit dem Innenausbau weiter“, kündigt Reuß einer Fertigstellung ebenfalls für diesen Sommer an. Acht der zehn Eigentumswohnungen (Größe 68 bis 182 Quadratmeter) seien inzwischen verkauft, so der Unternehmer.

Mühle unter Denkmalschutz

Fleißig gearbeitet wird auch in der denkmalgeschützten Cardenap-Mühle, die direkt an das Wohnquartier angrenzt. „Es laufen Ertüchtigungsarbeiten der Holzkonstruktion“, erläutert Reuß. Er kann sich vorstellen, dass nach Abschluss der Sanierung ebenfalls Praxen und Büros in den vier Geschossebenen – jede Etage bietet 200 Quadratmeter Nutzfläche – einen Platz finden. Reuß: „Da sind wir in Sachen Nutzung noch offen.“

Festhalten wollen die Investoren weiterhin an den Gastronomie-Plänen für das Mühlenquartier-Projekt. Angedacht ist, dass auf dem großen Silo an der Adenauer-Straße eine Glas-Stahl-Konstruktion für ein „besonderes Café, ein Restaurant mit Weitblick oder eine Skybar“ gebaut werden soll. „Wir suchen inzwischen einen Betreiber“, erklärt Dirk Reuß. „Wenn wir ihn gefunden haben, werden wir gemeinsam mit ihm über den Silo-Innenausbau sprechen und dann loslegen“, so Reuß. Er geht davon aus, dass die Mühlenquartier-Gastronomie 2022 starten kann.

Von Uwe Stadtlich