Gifhorn: „Montagsspaziergänger“ und Bündnis für Solidarität treffen aufeinander

Gifhorn

Die Anspannung war fast mit Händen zu greifen, als am Montagabend die so genannten „Spaziergänger“ und das Gifhorner Bündnis für Solidarität in der Pandemie an der Nicolai-Kirche aufeinander trafen. Die „Spaziergänger“ hatten für dieses Mal eine andere Route angemeldet, die sie statt auf die Braunschweiger Straße mitten in die Innenstadt führte, über Konrad-Adenauer-, Tor- und Celler Straße zurück auf den Schützenplatz.

„Wir wollten nicht immer die Anlieger der Braunschweiger Straße beschallen“, erklärte Olaf Lange als Versammlungsleiter des so genannten „Montagsspaziergangs“ gegenüber der AZ die Änderung und rief die „Spaziergänger“ dazu auf: „Heute dürft ihr auf der gesamten Strecke laut sein!“ Und an der Nicolai-Kirche sollten die Teilnehmenden – die Polizei schätzte sie in der Spitze auf 700 – brüllen „Wir sind das Volk“.

Rote Karten für die „Spaziergänger“

Auch die knapp 100 Teilnehmenden an der Kundgebung des Gifhorner Bündnisses für Solidarität hatten sich eine Strategie überlegt: Als die „Spaziergänger“ an ihnen vorbeimarschierten, kehrten sie ihnen demonstrativ die Rücken zu und zeigten ihnen rote Karten. Die Polizei bildete zwischen den beiden Kundgebungen eine Kette, es blieb bei lauten Buh- und „Wir sind auch das Volk“-Rufen von der einen Seite, auf die die andere Seite mit Nicht-Beachtung reagierte.

Zur Galerie Die so genannten „Montagsspaziergänger“ hatten für ihre Demonstration dieses Mal eine andere Strecke durch Gifhorn gewählt – dabei trafen sie auf die Gegendemonstration vom Bündnis für Solidarität in der Pandemie. Fotos vom Montagabend in Gifhorn.

Dass die Veranstalter des so genannten „Montagsspaziergangs“ unter dem Titel „transparenter politischer Dialog“ den neuen Streckenverlauf gewählt hatten, musste laut Polizeisprecher Christoph Nowak so hingenommen werden. „Der Versammlungsleiter zeigt seine Veranstaltung an und benennt auch die Strecke“, erklärte er. Und nur bei zwingenden Argumenten dürfe eine Strecke abgelehnt werden. Da es bis auf eine kurze verbale Auseinandersetzung bei einer früheren Begegnung der „Spaziergänger“ und der Gegenkundgebung auf dem Schillerplatz friedlich geblieben und die Mannschaftsstärke der Polizei ausreichend gewesen sei, habe es auch jetzt keinen Grund gegeben, die Begegnung zu verhindern.

„Bei der Veranstaltung wurde keine Straftat festgestellt“

Das Vorgehen der Polizei, die wieder durch auswärtige Kräfte der Bundespolizei unterstützt wurde: „Versammlungsfreundlich und kommunikativ“, so Nowak. Ein Kommunikationsteam begleitete die „Spaziergänger“, um vor einer polizeilichen Maßnahme zunächst das Gespräch zu suchen. „Bei der Veranstaltung wurde keine Straftat festgestellt“, berichtete Nowak zum Abschluss, und auch die Zahl der Ordnungswidrigkeiten sei überschaubar gewesen. Per Twitter teilte die Gifhorner Polizei gegen 20.30 Uhr mit, dass es einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Polizeibeamten im Einsatz am Stadthallen-Kreisel gegeben habe, aber ob dieser Unfall mit der Demonstration im Zusammenhang stand, blieb offen.

Die „Montagsspaziergänger“ hatten zu Beginn ihrer Veranstaltung auf dem Schützenplatz eine Unterschriftenaktion gestartet, mit der sie Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich auffordern wollen, einen runden Tisch zum „Corona-Dialog“ zu initiieren.

Das Bündnis für Solidarität lädt jeden Montag um 19.30 Uhr nach St. Nicolai ein

Übers Wochenende hatten Unbekannte an der Nicolai-Kirche sowie an Freiherr-vom-Stein- und Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Aufkleber mit der Aufschrift „Impfzwang? Nein, danke!“ angebracht. „Eine klare Provokation“, meinte Dr. Detlef Eichner als Versammlungsleiter der Gegendemo vor der Nicolai-Kirche und kündigte an: „Wir werden jeden Montag um 19.30 Uhr wieder hier sein, so lange es die ,Montagsspaziergänge’ gibt.“

Von Christina Rudert