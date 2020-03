Überraschung: Jetzt zieht ein Bistro-Restaurant in die Sandmühle

Gifhorn

Das ist eine tolle Nachricht für die Innenstadt: Nach der Geschäftsaufgabe von Modespiegel Zacharias – der Laden schließt Ende März – zieht ein modernes Bistro-Restaurant in den Sandmühlen-Komplex ein. L’Osteria-Chef Werner Beilke und Ehefrau Songül wollen die Gifhorner ab Juni dort mit einem pfiffigen Gastronomie-Konzept begeistern.

Handelseinig geworden

„Wir sind uns vor vier Wochen handelseinig geworden, die Chemie hat einfach gepasst“, sagt Sandmühlen-Eigentümer Henning Kepper. Der Bauingenieur aus Dalldorf, der den Sandmühlen-Komplex 1998 gekauft hat, freut sich auf den Einzug des neuen Mieters. „Vorher gibt’s jedoch noch einiges zu tun“, weiß Kepper. In den Geschäftsräumen – 200 Quadratmeter erstrecken sich über zwei Ebenen – stünden ab April umfangreiche Umbauten an.

Nutzungsänderung beantragt

„Die Toiletten befinden sich im Untergeschoss – darum muss für eine Treppe eine Öffnung in die Betondecke des Erdgeschosses geschnitten werden“, erläutert Henning Kepper. Beilke werde das komplette Untergeschoss, in dem sich früher „Unser Aller Partykeller“ befunden haben, mitnutzen. „Unter anderem als Lager“, so Kepper, der schon seit Jahren in Sachen Immobilien aktiv ist. Gastronomie statt Bekleidungsverkauf: Darum müsse auch eine Nutzungsänderung beantragt werden.

Vermieter Henning Kepper freut sich auf die Neueröffnung des Bistros im Sandmühlen-Komplex durch Werner Beilke (Mitte) und Ehefrau Songül. Quelle: Sebastian Preuß

„Das war schon immer mein Traum“

„An dieser Stelle einen gastronomischen Betrieb zu eröffnen – das war schon immer mein Traum“, hat Beilke sofort zum Telefonhörer gegriffen, als er aus der AZ erfahren hat, dass die Immobilie demnächst zu haben ist. „Burger&Fries Atelier“: Beilke, der lange Jahre das Brauhaus geführt hat, seit 2015 L’Osteria-Chef ist und auch den BSK-Event-Saal leitet, hat bereits einen Namen für das Lokal und freut sich auf die Umsetzung der neuen Geschäftsidee.

Premium-Burger und Pommes

„Wir werden Premium-Burger im Angebot haben“, so Beilke. Zudem stünden frische Pommes, die aus Kartoffeln selbst geschnitten werden, auf der Speisekarte. Agria heißt eine mehlig kochende Kartoffelsorte, die dafür extra aus Holland angeliefert wird. „Mit verschiedenen Saucen wird’s die Pommes auch als Hauptgericht geben“, kündigt Beilke an. Zudem sollen „vegetarische Burger“ ins Angebot aufgenommen werden.

Außensitzfläche vor der Tür

„Besonders klasse ist die überdachte Außensitzfläche direkt vor der Tür“, ist Songül Beilke fest davon überzeugt, dass das Konzept in Gifhorn ankommt. Ideen für die Außenwerbung haben die Eheleute bereits entwickelt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das neue Bistro-Restaurant werden jedoch noch gesucht. Die Öffnungszeiten stehen bereits fest: täglich von 11 bis 22 Uhr.

Von Uwe Stadtlich