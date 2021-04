Gifhorn

Weniger Individualverkehr, um die Umwelt und Natur zu retten: Für dieses Ziel feilt die Stadt Gifhorn eifrig an ihrem „Leitbild Mobilität 2030“. Verschiedene Projekte sollen zum Ziel führen. Ein besonders wichtiger Baustein mit Vorbildcharakter ist dabei ein Konzept für das Neubaugebiet „Hohe Düne“ auf dem alten Klinikgelände. Gifhorns Politik gab dafür jetzt im Planungsausschuss grünes Licht.

Als Beispiel die Mobilität zukünftig völlig neu denken: Aus diesem Grund ist im Auftrag des Investors von der WVI Prof. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH aus Braunschweig ein Konzept erarbeitet worden. Darin ist das Projekt „Hohe Düne –Wohnen am Laubberg“ mit der Struktur der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner und die Erreichbarkeit wichtiger Ziele untersucht worden.

Gifhorns Bürger teilen sich Autos und Räder

Sich ein Auto mit anderen Menschen teilen: Verkehrsplaner Oliver Bley ist überzeugt davon, dass Carsharing auch in Gifhorn ein richtiger und wichtiger Weg ist, um das „Leitbild Mobilität 2030“ voranzubringen. Neben einer entsprechenden Ausleihstation soll es im Baugebiet „Hohe Düne“ auch ein Bike-Sharing-Angebot geben. „Unterschiedliche Räder – darunter auch Lasten- und Transporträder – sollen dort angeboten werden“, führt Bley aus.

Da insbesondere E-Bikes immer hochwertiger ausgestattet sind und somit teurer werden, beinhalte das Konzept für die „Hohe Düne“ auch überdachte und geschützte Abstellmöglichkeiten für Räder. „Das ist in diesem Bereich ein Quantensprung für Gifhorn“, steht für den Verkehrsplaner fest.

Paketstation und spezielles App-Angebot

Car- und Bike-Sharing in einer Station zusammenfassen und dabei auch noch die Möglichkeit einer Paketabgabe und Paketabholung schaffen: Die „Hohe Düne“ – Ladestationen für E-Autos gehören selbstverständlich auch dazu – soll auch in diesem Punkt eine Vorreiterrolle in Gifhorn übernehmen. Oliver Bley spricht von einem „Service-Angebot“ unter einem Dach. Dabei soll auch eine App für das Smartphone eine wichtige Rolle spielen: Über sie – so ist es angedacht – können Autos und Räder reserviert werden. „Auch Nachbarschaftsaktivitäten sind per App organisierbar“, erklärt Bley.

Bestandteil des städtebaulichen Vertrages

Der Ausschuss. der das Konzept eingehend diskutierte und sich Details erläutern ließ, gab am Ende grünes Licht für die Beschlussvorlage der Verwaltung – mit sechs Ja- und drei Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung. Das Mobilitätskonzept wird jetzt bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Hohe Düne –Wohnen am Laubberg“ und bei der Erarbeitung des städtebaulichen Vertrages berücksichtigt. Das letzte Wort hat in dieser Sache jedoch der Rat.

Von Uwe Stadtlich