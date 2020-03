Feuerwehr stellt Zukunftskonzept auf

Gifhorn

„Retten, Löschen, Bergen, Schützen“: Diese Schlagworte stehen für die vielfältigen Aufgaben, denen sich die mehr als 300 ehrenamtlichen Feuerwehr-Einsatzkräfte im Stadtgebiet täglich stellen. Jetzt geht’s um die zukünftige Ausrichtung. Ein Konzept ist in Arbeit und soll im Mai auf den Weg gebracht werden.

Es geht um fünf Ortswehren

Sind die fünf Ortswehren für das Einsatzgeschehen ausreichend ausgestattet? Stehen genügend Einsatzkräfte zur Verfügung? Welche Ersatzbeschaffung und Neukäufe von Fahrzeugen sind nötig? Steht zu jeder Tageszeit ausreichend Personal zur Verfügung, um zu helfen? – Auf diese und viele andere Fragen soll das umfassende Konzept Antworten geben.

Wie viel Feuerwehr braucht die Stadt?

„Der in Arbeit befindliche Feuerwehrbedarfsplan zielt auf den Zeitraum 2020 bis 2025 ab“, so Ordnungsamtschefin Babette Kutrib im Ausschuss für Feuerwehren, Verkehr und öffentlich Ordnung. Im Klartext: Der Bedarfsplan dokumentiert die politische Festlegung des angestrebten Sicherheitsniveaus der Stadt Gifhorn. Im Mittelpunkt dabei die Kernfrage: „Wie viel Feuerwehr braucht die Stadt?“

Ein externer Berater

Basis der Entwurfsplanung sei die Ist-Analyse, informierte die Fachbereichsleiterin die Politik. „Mit der Konzeption hat sich intensiv eine Lenkungsgruppe beschäftigt, der Vertreter von Feuerwehren, Fraktionen und Verwaltung angehören“, ergänzt stellvertretender Stadtbrandmeister Uwe Reuß. Zudem begleite ein externer Berater die Erstellung des Konzepts.

Das letzte Wort hat die Politik

„Am Ende steht ein Soll-Konzept – das letzte Wort hat die Politik“, weiß der stellvertretende Stadtbrandmeister, der gemeinsam mit Stadtbrandmeister Matthias Küllmer sowie den Ortsbrandmeistern und deren Stellvertretern an der Entwurfsplanung beteiligt ist.

Die Aufgaben werden mehr

Seit mehreren Jahren werden für kommunale Feuerwehren Bedarfspläne erstellt – nicht nur in Gifhorn. Sie geben Antwort auf die Frage, wie viel Feuerwehr benötigt wird und welche Anschaffungen in welchen Zeiträumen getätigt werden müssen. Entscheidend dabei ist die individuelle Gefahrenlage vor Ort. Diese hat sich auch in Gifhorn in der Vergangenheit geändert: Neue Industriestandorte und Neubaugebiet sind im Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen hinzugekommen.

Von Uwe Stadtlich