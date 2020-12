Gifhorn: Mit dieser Deko stimmen sich die AZ-Leser auf Weihnachten ein

Landkreis Gifhorn

Weihnachten steht kurz bevor. Doch schon seit Wochen funkelt und glitzert es in und an den Häusern im Landkreis Gifhorn, verbreitet Deko Weihnachtsstimmung. Die AZ-Leser haben Fotos ihrer schönsten Stücke geschickt – hier ist eine weitere Auswahl.

Ursula Kratky kommt ursprünglich aus Bayern und lebt heute in Gifhorn. Seit ihrer Kindheit bastelt sie mit Begeisterung – vor allem Krippen. Und auch Kerstin Todtenhöfer bastelt ihre Weihnachtsdeko selbst – so wie die Wichtel, von denen so einige ihr Grundstück zieren.

Schon seit Jahren haben Claudia und Jens Teichert keinen „traditionellen“ Weihnachtsbaum mehr. Und dieses Jahr sollte es eine „Weihnachtsleiter“ werden. Eine Leiter erhielten sie geschenkt, sie erstrahlt jetzt in Silber und Pink und ist ein echter Hingucker. „Zwei Geschenke liegen schon unter ihr und werden von unseren Eisbären bewacht. Eine ganz besondere Kugel hängt in Form eines Herzens in ihr. Darauf sind mein Mann und ich zu sehen“, verrät Claudia Teichert.

Weihnachten im Puppenhaus und ein Winterhausdorf, das seit 30 Jahren wächst

Vor rund 30 Jahren begann Ruth Wollmerstedt aus Ausbüttel, Winterhäuser zu sammeln. „Ich habe auch schon einige Städte und Länder bereist, um meine Winterlandschaft zu vergrößern. Auch meine Freunde und meine Familie wissen schon immer, welche Wünsche ich zum Geburtstag habe. In den vielen Jahren ist dieses Winterdorf entstanden. Da es viel Zeit braucht, es aufzubauen, darf es von November bis Mitte Februar in meinem Wohnzimmer verweilen, damit wir uns an den Lichtern erfreuen können. Dann aber wird es Zeit, es abzubauen, damit der Frühling Einzug halten kann“, erzählt sie.

„Für den Weihnachtsbaum bin ich zuständig – und muss sagen, er ist mir gelungen“, sagt Andreas Waßmer, der sich gemeinsam mit seiner Frau Monika um die Deko im Haus kümmert. Weihnacht im Puppenhaus, Weihnacht im Winterwald: Marlis Soltendieck mag verspielte Dekorationen. Einen Baum aus Holzplatten und Lichterketten hat der Großonkel von Luisa und Florian Gottschalk im vergangenen Jahr gebaut. „Wir dekorieren ihn nun immer zu Weihnachten mit den Sachen, die uns gefallen – Kerzenständer, Dekofiguren und Weihnachtsanhänger.“

Ein 14 Meter hoher Weihnachtsbaum und eine Gans mit Weihnachtsmütze

Im Hauseingang von Lily Krenzke in Gamsen steht ein Lichterspiel, um nicht nur sich und der Familie, sondern in dieser für alle so „dunklen“ Zeit auch allen Passanten, die am Haus vorbeigehen, durch den Anblick eine kleine, bescheidene Freude zu bereiten und das Herz warm werden zu lassen. Zum ersten Mal hat Gisela John ihren Balkon weihnachtlich geschmückt – denn sie wohnt noch nicht lange in der Gifhorner Wohnung.

„Seit fast 20 Jahren schmücken wir unsere inzwischen rund 14 Meter hohe, naturgewachsene Fichte auf unserem Grundstück am Wildsee, die schon von Weitem durch die imposante Größe ein Hingucker ist“ verraten Giesela und Wolfgang Kutschat aus Gifhorn. Überall im Haus bei Familie Horst und Kornelia Ganz findet sich weihnachtliche Dekoration. Wer sie sehen will, wird zuerst von einer Gans im Buchsbaum begrüßt – die natürlich eine Weihnachtsmütze trägt.

