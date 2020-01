Mit den Cashbags wird Johnny Cash wieder lebendig

Gifhorn

Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da! Und am 31. Januar um 20 Uhr im Theatersaal der Stadthalle zu sehen und zu hören. The Cashbags um US-Sänger Robert Tyson lassen den legendären Johnny Cash erklingen.

Die Legende lebt

Die Legende des „Man in Black“, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit 1 Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten, lebt in den Cashbags weiter, Europas erfolgreichstem Johnny Cash Revival. Nichts wird hier nur kopiert, und trotzdem ist alles echt, live und wie damals.

Originalgetreue Klassiker

Die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte „Carryin’on with the cashbags – The Johnny Cash Show“ orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den berühmten Auftritten „At Folsom Prison“ und „At San Quentin“ und liefert originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Rahmen einer mitreißenden zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischen Gästen wie „ June Carter Cash“ und „ Carl Perkins“. Songs der Spätphase „American Recordings“ werden in einem speziellen Schlussteil zelebriert.

Musikalische Zeitreise

Weitere Highlights sind eine musikalische Zeitreise in den Rockabilly-Sound der 50er Jahre und ein charmant-witziges Duett von June Carter mit Johnny Cashs ikonischem Gitarristen „ Luther Perkins“. Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich verblüffend nahe kommt. Neben ihm brillieren die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash und der Australier Josh Angus als Rockabilly-Pionier Carl Perkins („Blue Suede Shoes“).

Kritische Texte

Der 2003 verstorbene Johnny Cash war einer der einflussreichsten US-amerikanischen Country-Sänger und Songschreiber. Cash war bekannt für seine markante Bassbariton-Stimme und den sogenannten „Boom-Chicka-Boom“-Sound seiner Begleitband Tennessee Three sowie seine kritischen und unkonventionellen Texte. Sein musikalisches Spektrum reichte von den 1950er Jahre mit Country, Gospel, Rockabilly, Blues, Folk und Pop bis hin zum Alternative Country Anfang des 21. Jahrhunderts.

Hier gibt’s Tickets

Tickets für die Cashbags-Show am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr gibt es in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 80 81 36, und im Internet unter tickets.waz-online.de.

Von unserer Redaktion