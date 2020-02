Schnitzeljagd in Gifhorn: Beim Flagstack wird Jagd auf virtuelle Fahnen gemacht

Gifhorn

Zum fünften Mal trafen sich Flagstacker aus ganz Norddeutschland zur virtuellen Schnitzeljagd in Gifhorn. Mit einer App, mobilem Internet und einer eingespielten Gruppe ging es am Samstag mit dem Fahrrad durch Gifhorns Heide. Start der kleinen Gruppe war vor dem Gifhorner Straßenverkehrsamt im Heidland. Die sechs Teilnehmer sind teilweise extra aus Hildesheim, Bremen oder dem Südharz angereist, um am fünften Gifhorner Flagstack Event teilzunehmen.

Darum geht’s beim Flagstack

Flagstack ist ein auf GPS-Koordinaten basiertes Spiel, das weltweit gespielt werden kann. Die Spieler suchen dabei mit Hilfe ihrer Handys und einer App physische oder virtuelle Punkte auf der Landkarte. Der Veranstalter ist dabei der einzige, der die zu fahrende Route im Voraus kennt. Die Teilnehmer sind also auf ihre Navigationskenntnisse und die App angewiesen. Ziel des Spiels ist es, von den in Gifhorn zu erreichenden 250.000 Punkten so viele wie möglich zu holen.

Auf virtueller Schnitzeljagd: Die Flaghunter aus ganz Norddeutschland starteten am Heidland zu ihrem Trail per Fahrrad. Quelle: Tim Köther

Flagstack-Reisen über Grenzen hinweg

Detlef Geisler, der Organisator der Gifhorn „Flaghunter“, erklärte, dass es insgesamt 33 Stationen gäbe, die man jeweils innerhalb von zehn Minuten erreichen müsse. Dabei wird das nächste Ziel erst bekanntgegeben, wenn man zehn Flaggen aufgenommen hat. „Es geht natürlich um den Spaß und die Gemeinschaft“, sagte Geisler, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Marion Eggert Flagstack-Reisen durch ganz Deutschland und sogar ins Ausland macht. Marion Eggert findet die Möglichkeit, Kontakte zu anderen Flagstack-Begeisterten zu knüpfen und sich virtuell mit ihnen zu messen, besonders reizvoll an dem Spiel.

Im Anschluss an die knapp dreistündige und elf Kilometer lange virtuelle Schnitzeljagd bei frühlingshaftem Wetter und herrlichstem Sonnenschein trafen sich die Teilnehmer im Restaurant Paulas, um den Sieger zu küren, sich über den Trail zu unterhalten und weitere Veranstaltungen zu planen. Auf dem weltweiten Ranking, so sagte Geisler, könne das Team der Gifhorner „Flaghunter“ Ende diesen Jahres sogar den ersten Platz von insgesamt 70 internationalen Teams erreichen.

Neue Spieler willkommen

Die Gruppe freut sich auch in Zukunft über neue Mitglieder, die gerne gemeinsam und aktiv in der Natur unterwegs sind. Auf der Internetseite www.flagstack.de gibt es alle Informationen rund um die kostenlose Flagstack App und Kontakte zu Gruppen und Mitgliedern. Insgesamt gibt es weit über 7000 Spieler und vier Millionen Flaggen, verteilt über den gesamten Globus. Detlef Geisler und seine Lebensgefährtin planen im kommenden Juni eine größere Veranstaltung in Magdeburg und hoffen dabei auf zahlreiche neue Mitspieler.

Von Tim Köther